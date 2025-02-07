Браузер Edge будет следить за вашим экраном, чтобы защитить от мошенников

Компания Microsoft добавила в свой браузер Edge новый инструмент для борьбы с мошенническими сайтами. Функция под названием Scareware blocker использует компьютерное зрение и машинное обучение, чтобы защитить пользователей от опасных уведомлений, заставляющих устанавливать вредоносное программное обеспечение.

Новый алгоритм помогает выявлять не только известные случаи мошенничества, но и распознавать новые угрозы по характерным признакам, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Verge.

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Как объясняют в Microsoft, Scareware blocker анализирует весь экран пользователя и сравнивает отображенную страницу с тысячами примеров мошеннических схем. Система работает локально, не сохраняя и не передавая изображение в облако.



EDGE будет отслеживать экран пользователя / Фото The Verge

Если алгоритм фиксирует угрозу, браузер автоматически выходит из полноэкранного режима, останавливает воспроизведение видео или аудиосообщения и сообщает пользователю об опасности. Далее пользователь может добавить мошеннический сайт в базу данных Scareware blocker.

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Функция уже доступна в стабильной версии Microsoft Edge, однако по умолчанию она отключена. Чтобы активировать Scareware blocker, пользователям нужно включить ее в настройках браузера.