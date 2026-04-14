Microsoft готовит изменения в свой ИИ: Copilot может стать "умным агентом"
Microsoft планирует обновить своего AI-помощника Copilot и предоставить ему новые возможности автономной работы. Речь идет о переходе к так называемому agentic AI – технологии, которая позволяет системам самостоятельно выполнять задачи, анализировать данные и взаимодействовать с сервисами пользователя.
Компания Microsoft готовит серьезное обновление для своего AI-ассистента Copilot, делая ставку на направление agentic AI. Новая версия помощника сможет работать в фоновом режиме и выполнять задачи вместо пользователя. Об этом пишет The Information.
Как будет работать новый Copilot и почему это важно?
Речь идет о функциональности, похожую на возможности платформы OpenClaw, которая стала популярной благодаря открытому коду и возможности создавать автономных AI-агентов. Именно после ее запуска интерес к agentic AI резко возрос, и крупные игроки рынка начали активно развивать это направление.
В частности, Nvidia представила собственный стек NemoClaw, который добавляет важные механизмы контроля и безопасности – например, отслеживания действий AI-агента. В свою очередь, Anthropic сообщила, что пользователи определенных тарифов могут поручать модели Claude выполнение реальных задач.
Интерес к таким решениям появился и у Microsoft. По словам вице-президента компании Омара Шахина, корпорация исследует технологии, подобные OpenClaw. В то же время источники отмечают, что особое внимание уделяется безопасности.
Это не случайно: OpenClaw часто критикуют за отсутствие надлежащих механизмов защиты данных и контроля действий агентов, из-за чего платформа напоминает "дикий запад". Именно поэтому Microsoft стремится сделать свою версию более безопасной, особенно если речь идет об использовании в корпоративной среде.
Как пишет Cnet, ожидается, что новый Copilot сможет получать доступ к электронной почте и календарю пользователя, анализировать их и формировать ежедневные списки дел. И это лишь базовый уровень – в будущем функциональность может значительно расшириться, а сам инструмент глубже интегрируется с другими продуктами компании.
Увидеть обновленный Copilot могут уже в ближайшее время. Конференция Microsoft Build 2026, которая состоится 2–3 июня, вероятно станет площадкой для презентации новых AI-возможностей. Если Microsoft сможет совместить автономность и безопасность, Copilot может серьезно потеснить конкурентов на рынке.