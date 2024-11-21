Microsoft выпустила бесплатную программу, которая оказалась центром скрытых функций и шпионажа
Бесплатную программу Microsoft Bing Wallpaper для Windows очень быстро назвали "вредоносным приложением на грани". Все из-за обнаруженных в ней скрытых функций, о которых компания не предупредила, и которые фактически шпионят за пользователями, собирая данные, которые совершенно не нужны для заявленной функциональности.
Программа существует, чтобы продвигать другие продукты Microsoft
Несколько дней назад Microsoft выпустила приложение Bing Wallpaper в Microsoft Store для Windows 10 и 11. Впоследствии обозреватели и исследователи назвали его вредоносным программным обеспечением, замаскированным под небольшое приложение для настройки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Рафаэля Риверу, программиста из Редмонда, Вашингтон, который погрузился в код Bing Wallpaper и обнаружил там много интересных вещей.
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Описание приложения в Microsoft Store немногословно. Он лишь обещает "коллекцию красивых изображений со всего мира", которая ежедневно будет обновлять ваши обои. Звучит красиво. Однако под капотом скрывается немало скрытых практик.
- Кроме "прослушивания" файлов cookie вашего браузера (Chrome, Firefox и, конечно же, собственный браузер Microsoft Edge) и средств отслеживания геолокации, программа устанавливает визуальный поиск Bing и с самого начала достаточно агрессивно рекламирует поисковую систему от Microsoft.
- Bing Wallpaper также попытается изменить настройки вашего браузера, рекомендуя поиск, который "возвращает время и деньги" для тех, кто использует Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox и, что несколько странно, Internet Explorer.
- И это не был бы продукт Microsoft, если бы он не пытался установить Microsoft Edge в качестве браузера по умолчанию.
- Если ваш браузер по умолчанию не Microsoft Edge, новое приложение для обоев в какой-то момент запустит тот браузер, который вы установили для себя базовым, и откроет новую вкладку с утверждением, что "вы уже установили расширение Microsoft Bing Search" и все, что вам осталось сделать, это включить его в настройках расширения. Таким образом программа самостоятельно загружает и устанавливает расширение в ваш браузер.
Сейчас компания не давала никаких комментариев по этому поводу, но такая практика напоминает агрессивный маркетинг середины 2000-х, когда вместе с какой-то программой вы получали кучу скрытых приложений, надстройки к браузерам и кучу другого хлама, которую приходилось удалять дольше, чем устанавливать. Для такой компании, как Microsoft это весьма странная и позорная практика.