Очередной крупной покупкой Microsoft может стать Netflix

Громкие разборки по покупке Microsoft компании Activision Blizzard до сих пор продолжаются, но техногигант, похоже, не планирует останавливаться и уже наметил очередную компанию для покупки. СМИ отмечают, что следующей жертвой Microsoft может стать стриминговый сервис Netflix.

По информации Reuters, Microsoft уже в 2023 году может объявить о планах покупки Netflix. Аналитики выделили несколько важных факторов, свидетельствующих в пользу их прогноза.

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Microsoft действительно планирует купить Netflix?

По мнению экспертов в отрасли, на это указывают следующие моменты:

Президент Microsoft Брэд Смит является членом совета директоров Netflix.

По меньшей мере, в течение нескольких лет обе компании тесно сотрудничают в сфере рекламы. Microsoft является одним из основных рекламных партнеров Netflix.

Недавно Netflix развивает собственное игровое направление. Компания уже "вооружилась" шестью игровыми студиями и даже объявила о громких партнерствах и эксклюзивах. Вероятно, обе компании сотрудничают в этой сфере, поскольку опыт Microsoft здесь может оказаться очень ценным.

Для Microsoft покупка Netflix означает партнерство в области стриминговых технологий, а именно на них сейчас надеется глава Xbox Фил Спенсер.

Однако стоит отметить, что если аналитики Reuters таки правы, ожидать скорого завершения такого соглашения не стоит. По меньшей мере, Microsoft должна сначала урегулировать крайне непростую ситуацию с покупкой Activision Blizzard, ведь сделка "висит на волоске" и компания прилагает немало усилий, чтобы урегулировать этот вопрос.

С другой стороны, ничто не мешает Microsoft проводить подготовку к слиянию с Netflix.