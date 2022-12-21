За інформацією Reuters Microsoft вже у 2023 році може оголосити про плани купівлі Netflix. Аналітики виділили кілька важливих факторів, які свідчать на користь їхнього прогнозу.

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Microsoft справді планує купити Netflix?

На думку експертів у галузі на це вказують наступні моменти:

Президент Microsoft Бред Сміт є членом ради директорів Netflix.

Щонайменше протягом кількох років обидві компанії тісно співпрацюють у сфері реклами. Microsoft є одним з основних рекламних партнерів Netflix.

Віднедавна Netflix розвиває власний ігровий напрямок. Компанія вже "озброїлася" шістьма ігровими студіями і навіть оголосила про гучні партнерства та ексклюзиви. Ймовірно обидві компанії співпрацюють у цій сфері, оскільки досвід Microsoft тут може виявитися дуже цінним.

Для Microsoft покупка Netflix означає партнерство в галузі стрімінгових технологій, а саме на них зараз покладає надії глава Xbox Філ Спенсер.

Однак, варто зазначити, що якщо аналітики Reuters таки праві, очікувати на швидке завершення такої угоди не варто. Щонайменше Microsoft мусить спершу врегулювати вкрай непросту ситуацію з купівлею Activision Blizzard, адже угода "висить на волосині" і компанія прикладає чимало зусиль, щоб врегулювати це питання.

З іншого боку, ніщо не стоїть на заваді Microsoft проводити підготовку до злиття з Netflix.