Як повідомляє 24 канал, зараз українську можна встановити на Xbox Series X|S. Інтерфейс якісно та детально перекладений і його можна вибрати зі списку інших мов локалізації.
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Як встановити українську мову на Xbox
Усе доволі просто. Вам потрібно слідувати наступному алгоритму:
- Зайдіть в "Налаштування",
- Оберіть "Система",
- Далі "Мова та розташування",
- У першому блоці натисніть "Х",
- Виберіть українську мову зі списку локалізацій.
Встановлюємо українську мову на Xbox / Фото 24 канал
Варто зазначити, що переклад якісний та детальний. Перекладені навіть елементи інтерфейсу в магазині, хоч опис самих ігор українською поки недоступний. Приємно також, що український інтерфейс не поєднано з російським, там де елементи не перекладені, як це буває на консолях інших компаній.
Xbox нарешті доступний українською мовою / Фото 24 канал
Xbox в Україні
Нагадаємо, що досі сервіс Xbox в Україні офіційно не працює хоч компанія і обіцяла запустити його для українців. Водночас українізація інтерфейсу свідчить про те, що Microsoft таки працює над тим, щоб повноцінно з'явитися на ринку України.