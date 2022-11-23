Як повідомляє 24 канал, зараз українську можна встановити на Xbox Series X|S. Інтерфейс якісно та детально перекладений і його можна вибрати зі списку інших мов локалізації.

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Як встановити українську мову на Xbox

Усе доволі просто. Вам потрібно слідувати наступному алгоритму:

Зайдіть в "Налаштування",

Оберіть "Система",

Далі "Мова та розташування",

У першому блоці натисніть "Х",

Виберіть українську мову зі списку локалізацій.

Встановлюємо українську мову на Xbox / Фото 24 канал

Варто зазначити, що переклад якісний та детальний. Перекладені навіть елементи інтерфейсу в магазині, хоч опис самих ігор українською поки недоступний. Приємно також, що український інтерфейс не поєднано з російським, там де елементи не перекладені, як це буває на консолях інших компаній.



Xbox нарешті доступний українською мовою / Фото 24 канал

Xbox в Україні

Нагадаємо, що досі сервіс Xbox в Україні офіційно не працює хоч компанія і обіцяла запустити його для українців. Водночас українізація інтерфейсу свідчить про те, що Microsoft таки працює над тим, щоб повноцінно з'явитися на ринку України.

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