Как сообщает 24 канал, сейчас украинский можно установить на Xbox Series X|S. Интерфейс качественно и подробно переведен, и его можно выбрать из списка других языков локализации.

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Как установить украинский язык на Xbox

Все достаточно просто. Вам нужно следовать следующему алгоритму:

Зайдите в "Настройки",

Выберите "Система",

Далее "Язык и расположение",

В первом блоке нажмите "Х",

Выберите украинский язык в списке локализаций.

Устанавливаем украинский язык на Xbox / Фото 24 канал

Следует отметить, что перевод качественный и детальный. Переведены даже элементы интерфейса в магазине, хотя описание самих игр на украинском пока недоступно. Приятно также, что украинский интерфейс не совмещен с российским, где элементы не переведены, как это бывает на консолях других компаний.



Xbox наконец-то доступен на украинском языке / Фото 24 канал

Xbox в Украине

Напомним, что до сих пор сервис Xbox в Украине официально не работает, хотя компания и обещала запустить его для украинцев. В то же время украинизация интерфейса свидетельствует о том что Microsoft работает над тем, чтобы полноценно появиться на рынке Украины.

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