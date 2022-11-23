Как сообщает 24 канал, сейчас украинский можно установить на Xbox Series X|S. Интерфейс качественно и подробно переведен, и его можно выбрать из списка других языков локализации.
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Как установить украинский язык на Xbox
Все достаточно просто. Вам нужно следовать следующему алгоритму:
- Зайдите в "Настройки",
- Выберите "Система",
- Далее "Язык и расположение",
- В первом блоке нажмите "Х",
- Выберите украинский язык в списке локализаций.
Устанавливаем украинский язык на Xbox / Фото 24 канал
Следует отметить, что перевод качественный и детальный. Переведены даже элементы интерфейса в магазине, хотя описание самих игр на украинском пока недоступно. Приятно также, что украинский интерфейс не совмещен с российским, где элементы не переведены, как это бывает на консолях других компаний.
Xbox наконец-то доступен на украинском языке / Фото 24 канал
Xbox в Украине
Напомним, что до сих пор сервис Xbox в Украине официально не работает, хотя компания и обещала запустить его для украинцев. В то же время украинизация интерфейса свидетельствует о том что Microsoft работает над тем, чтобы полноценно появиться на рынке Украины.