Вы точно захотите попробовать эти обновления для Paint, Блокнота и инструмента "Ножницы"

Microsoft представила крупные обновления для своих стандартных приложений в Windows 11 Paint, Блокнота и инструмента "Ножницы". Новые функции на базе ИИ уже доступны участникам программ Dev и Canary, а впоследствии распространятся для всех.

Что нового

Еще в начале месяца, одновременно с презентацией новых моделей Surface, Microsoft анонсировала ряд нововведений для своих стандартных приложений в Windows 11 – Paint, Snipping Tool и Блокнота. Теперь эти функции стали доступны для первого ознакомления всем, кто зарегистрирован в соответствующей программе тестировщиков, сообщает 24 Канал со ссылкой на блог Microsoft.

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Paint обновился до версии 11.2504.451.0. В программе появился инструмент Sticker Generator – функция на базе искусственного интеллекта, которая позволяет создавать наклейки по текстовому запросу. Запустить ее можно через меню Copilot, выбрав "Генератор наклеек". Пользователь вводит запрос, после чего Paint генерирует набор стикеров, которые можно сразу размещать на холсте. Сгенерированные наклейки сохраняются для повторного использования. Эта функция доступна только на устройствах Copilot+ и требует входа через учетную запись Microsoft.

Функция Sticker Generator / Фото Microsoft

Еще одно нововведение в Paint – "Выделение объектов", которое также работает на базе ИИ. Оно позволяет автоматически выделять отдельные элементы на изображении для дальнейшего редактирования или удаления.

Функция "Выделение объектов" / Фото Microsoft

Кроме того, пользователи теперь будут видеть обновленное приветственное окно, которое знакомит с последними изменениями и полезными возможностями приложения.

Инструмент Snipping Tool (известный также как "Ножницы") обновлен до версии 11.2504.38.0. В нем появились две новые функции: "Идеальный скриншот" и пипетка цвета. Первая из них использует искусственный интеллект для точного обнаружения форм и объектов, чтобы автоматически подстроить рамку скриншота к ним. Таким образом вы сможете выделить только нужные вам области, не захватывая ничего лишнего, что потом пришлось бы обрезать.

Функция "Идеальный скриншот" / Фото Microsoft

Пипетка тем временем позволяет определять цвета на экране в форматах HEX, RGB и HSL.

Как работает функция пипетки / Фото Microsoft

В Блокноте (версия 11.2504.46.0) добавлена возможность генерировать текст с помощью искусственного интеллекта. Для этого достаточно выделить нужный фрагмент, нажать Ctrl + Q и указать, что именно нужно изменить или дополнить. Если эта функция не нужна, ее можно отключить в настройках. Важно: для использования функции нужна учетная запись Microsoft с Copilot Pro или активная подписка Microsoft 365 с имеющимися ИИ-кредитами.



Генерирование текста в Блокноте / Фото Microsoft