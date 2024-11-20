Спасение от скучных задач: Microsoft запускает функцию Actions для своего ИИ Copilot

Новая функция Copilot Actions от Microsoft, представленная вчера на конференции Ignite, использует искусственный интеллект для автоматизации повторяющихся задач для пользователей Microsoft 365. Вот главное, что о ней нужно знать.

Как это работает

Copilot Actions пока доступны в тестовой версии, позволяя автоматизировать повторяющиеся ежедневные задачи. Это может включать автоматизацию подведения итогов совещаний в Teams, создание еженедельных отчетов или даже автоматизацию подготовки к совещаниям. Copilot Actions создан для того, чтобы вы могли настроить его и забыть, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Verge.

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Это похоже на макросы в других программах, но на основе искусственного интеллекта, который запускается и выполняет свою работу на основе ваших подсказок на естественном языке.

Конечно же, использовать Copilot Actions могут не только корпоративные клиенты для своей работы, но и отдельные пользователи для личных задач. Компания не вдавалась в детали и не предоставила большого количества примеров использования, но этой функции на самом деле можно найти много применений в рутинных задачах, которые предусматривают однообразные действия.

Когда функция станет доступной для большего количества пользователей, неизвестно. К сожалению, все это платно и достаточно дорого. Компания не предоставляет эти функции в рамках обычного чат-бота Copilot или обычной подписки Microsoft 365. Это требует отдельной подписки именно на искусственный интеллект Microsoft 365 Copilot.

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