Спасение от скучных задач: Microsoft запускает функцию Actions для своего ИИ Copilot
Новая функция Copilot Actions от Microsoft, представленная вчера на конференции Ignite, использует искусственный интеллект для автоматизации повторяющихся задач для пользователей Microsoft 365. Вот главное, что о ней нужно знать.
Как это работает
Copilot Actions пока доступны в тестовой версии, позволяя автоматизировать повторяющиеся ежедневные задачи. Это может включать автоматизацию подведения итогов совещаний в Teams, создание еженедельных отчетов или даже автоматизацию подготовки к совещаниям. Copilot Actions создан для того, чтобы вы могли настроить его и забыть, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Verge.
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Это похоже на макросы в других программах, но на основе искусственного интеллекта, который запускается и выполняет свою работу на основе ваших подсказок на естественном языке.
Конечно же, использовать Copilot Actions могут не только корпоративные клиенты для своей работы, но и отдельные пользователи для личных задач. Компания не вдавалась в детали и не предоставила большого количества примеров использования, но этой функции на самом деле можно найти много применений в рутинных задачах, которые предусматривают однообразные действия.
Когда функция станет доступной для большего количества пользователей, неизвестно. К сожалению, все это платно и достаточно дорого. Компания не предоставляет эти функции в рамках обычного чат-бота Copilot или обычной подписки Microsoft 365. Это требует отдельной подписки именно на искусственный интеллект Microsoft 365 Copilot.
Что еще
- Microsoft также запустит ряд других функций. Например, Copilot Pages – динамическое полотно для сотрудничества нескольких участников с искусственным интеллектом. Это фактически виртуальная доска, где многие пользователи могут выполнять действия и "прямом эфире", работая над одной задачей. Подобные сервисы известны давно, но этот конкретный привлекает к работе ИИ.
- Корпорация также работает над усовершенствованием Microsoft 365 Copilot в различных приложениях Office. В начале следующего года пользователи PowerPoint смогут переводить презентации на один из 40 языков. PowerPoint Copilot Narrative Builder также будет использовать фирменные шаблоны, заметки докладчика, встроенные переходы и анимацию, чтобы создать лучший проект презентации. Copilot также сможет использовать изображения из SharePoint для интеграции в презентации PowerPoint.
- Вскоре в Copilot в Excel появится новая функция запуска, которая предлагает шаблоны с заголовками, формулами и визуальными элементами для создания электронной таблицы.
- Работают над совершенствованием Copilot в Outlook, чтобы он мог лучше планировать встречи с коллегами в лучшее время и создавать повестку дня встреч. Эта функция будет доступна для пользователей Copilot в Outlook до конца этого месяца.
- В последние месяцы Microsoft также пытается заинтересовать бизнес идеей агентов Copilot, в частности, агентов для продаж, обслуживания и финансов. Сейчас Microsoft внедряет ИИ-агентов в SharePoint, чтобы вы могли обобщать документы, задавать вопросы о данных в файлах SharePoint и создавать кастомные агенты, которые могут обрабатывать ответы ИИ об определенном сайте SharePoint или список файлов.