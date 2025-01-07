Microsoft обманывает людей, чтобы те пользовались ее поисковой системой Bing

Microsoft прекрасно знает, что ее поисковая система Bing абсолютно ужасна. Она сама это признала не так давно, заявив, что ее алгоритмы не обновлялись практически со времен запуска. И хотя преимущества Google здесь очевидны, компания все равно пытается побудить людей пользоваться сервисом Bing, прибегая к различным мотивационным мерам и уловкам. Очередные такие уловки только что были разоблачены.

Что делает Microsoft

Согласно сообщениям, которые сейчас можно найти в сети, Microsoft с помощью обмана пытается сделать так, чтобы люди не пользовались сервисами конкурентов. При попытке перейти на страницу Google через поиск в Bing, пользователей направляют на фактически фейковую страницу Google Поиска, которая на самом деле является страницей Bing, но с переработанным дизайном. Именно так, компания создала нечто вроде фишингового сайта, который имитирует внешний вид Google, сообщает 24 Канал со ссылкой на NeoWin.

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Пользователи Windows уже много чего видели - от агрессивной рекламы на сервисах конкурентов до баннеров, похожих на вредоносное программное обеспечение. Но это буквально превосходит все, что Microsoft до сих пор делала.

Кто-то невнимательный или неопытный в пользовании интернетом не заметит обмана. Но на самом деле распознать его можно. Когда Bing открывает якобы страницу Google с ее центральной иллюстрацией и поисковой строкой, страница немного прокручивается вниз, чтобы скрыть типичный заголовок Microsoft Bing с логотипом, стандартную поисковую строку и такие вкладки, как Copilot, Изображения, Видео, Карты и прочее. Но и даже так кое-что выдает фальшивку: слева сверху можно увидеть надпись "Разработано Microsoft", а справа располагается нетипичный для Google элемент – вместо точек и круглого аватара там три линии нисходящего меню.

Традиционные результаты поиска все еще остаются, но они расположены гораздо ниже от вашего зрения, под поисковой строкой в стиле Google.

Таким образом, вводя что-либо в эту поисковую строку, пользователь на самом деле ищет с помощью Bing.

Microsoft также пытается заинтересовать вас, заявляя прямо под поисковой строкой, что "каждый поиск приближает вас к бесплатному пожертвованию в пользу более 2 миллионов неприбыльных организаций".

Такое преднамеренное поведение явно рассчитано на неопытных или невнимательных пользователей, которые привыкли к домашней странице Поиска Google. Для многих пользователей Edge, которые не знают, что поисковую систему по умолчанию можно переключить в настройках, базовый Bing, который открывается после установки браузера, – это просто ярлык для перехода к Google и загрузчик Chrome.