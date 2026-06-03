Microsoft представляет Project Solara и говорит, что за этим наше будущее

Microsoft анонсировала амбициозную платформу Project Solara, которая обещает в корне изменить взаимодействие с гаджетами. Вместо привычных операционных систем и отдельных программ компания делает ставку на интеллектуальных агентов, способных самостоятельно создавать интерфейсы под нужды пользователя.

Готовы ли мы отказаться от привычных иконок на экране?

На ежегодной конференции Build 2026 корпорация Microsoft представила концепцию, которая может стать концом эпохи традиционных приложений (если, конечно, пользователи не проигнорируют это, как многие другие разработки компании). Генеральный директор компании Сатья Наделла объявил о запуске Project Solara – новой платформы, объединяющей чипы, программное обеспечение и облачные вычисления для создания экосистемы автономных ИИ-агентов. Об этом пишет издание Ars Technica.

Смотрите также Microsoft показала самый мощный Surface в истории – что умеет новый Laptop Ultra

Это настоящее смещение платформы. Мы переходим от создания операционных систем и устройств для приложений к агентам,

– прокомментировал генеральный директор Microsoft Сатья Наделла.

Суть Project Solara заключается в том, что пользователю больше не нужно будет переключаться между различными программами для выполнения задач. Вместо этого система будет использовать агентов, которые понимают контекст и самостоятельно генерируют необходимые инструменты в реальном времени.

Технологически Solara базируется на открытой версии Android (AOSP), которую Microsoft называет Microsoft Device Ecosystem Platform. Это позволяет использовать огромную базу наработок Android, но полностью меняет способ взаимодействия с пользователем.

Одной из ключевых инноваций проекта является концепция "just-in-time UI" (интерфейс в нужный момент). Вместо того, чтобы разработчики вручную рисовали дизайн для каждого устройства – от часов до большого монитора – ИИ-агенты Solara будут создавать интерфейс на ходу.

Например, если вы используете рабочий пропуск с экраном, она покажет только одну-две важнейшие кнопки, но тот же функционал на большом дисплее развернется в полноценную панель управления с подробными данными.

Для демонстрации возможностей Microsoft показала два концептуальных устройства:

Первый – Desk Concept – выглядит как обычный умный дисплей с камерой и микрофонами. Он работает на базе чипов MediaTek для интернета вещей и может служить как вспомогательным монитором, так и полноценным облачным ПК через сервис Windows 365.

Второе устройство, Badge Concept, выглядит более экзотично. Это умный бейдж на шнурке, оснащен сенсорным экраном, поддержкой сетей 5G, камерой и сканером отпечатков пальцев. По замыслу разработчиков, такой гаджет на базе процессора Qualcomm позволит мгновенно вызвать персонального робота-ассистента одним прикосновением к сенсору.

Рендеры новых устройств в действии: смотрите видео

Solara – это новая платформа от чипа до облака, где кремний, программное обеспечение и облако объединяются для создания персонального ИИ-опыта, который всегда с вами,

– заявил президент и генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон.

Исторически Microsoft уже пыталась выйти на рынок мобильных устройств, но потерпела неудачу из-за нехватки популярных приложений. Сегодня стратегия изменилась: компания хочет возглавить рынок ИИ-агентов, где количество программ в магазине больше не будет иметь решающего значения.

Подобные шаги делает и Google, которая на презентации I/O показала поисковые инструменты, способные мгновенно создавать мини-панели управления под запросы пользователя.

Короткая презентация Project Solara: смотрите видео

Пока только концепция, но..

Несмотря на то, что Project Solara пока остается лишь концепцией, Microsoft уже привлекла к тестированию крупных партнеров, среди которых Best Buy, Levi's и Target. Пока эти устройства нельзя купить, но они четко указывают вектор развития всей индустрии.

На следующей неделе на конференции WWDC свой ответ может представить Apple, от которой ожидают обновления Siri и новых возможностей искусственного интеллекта в iOS 27.