Microsoft закрывает Publisher: 5 альтернатив, на которые вы можете перейти

Microsoft объявила об окончательном прекращении поддержки сервиса Publisher в октябре этого года. Программа, которая десятилетиями была частью офисного пакета, постепенно уходит в прошлое, оставляя пользователей перед необходимостью выбора новых платформ для создания визуального контента. Это решение заставляет многих специалистов и владельцев бизнеса искать альтернативы уже сейчас. К счастью, их есть немало.

Какие сервисы смогут заменить Microsoft Publisher?

Долгое время Microsoft Publisher оставался основным выбором для тех, кто не является профессиональным дизайнером, но нуждается в создании качественных информационных материалов: листовок, внутренних документов компании, объявлений или простых рекламных макетов, пишет 24 Канал. Его главным преимуществом была работа с фреймами (блоками), что позволяло значительно легче манипулировать текстом и изображениями по сравнению с текстовым редактором Word.

Однако отсутствие продвинутых функций, таких как контроль типографики, работа с переменными шрифтами и сложное управление мастер-страницами, сделала его устаревшим в современном мире. Кроме того, многие типографии часто отказывались принимать файлы в родном формате .pub из-за трудностей с их обработкой.

Microsoft PowerPoint

Для тех, кто ищет самый простой путь и не желает осваивать совершенно новые интерфейсы, неожиданным решением может стать Microsoft PowerPoint. Хотя обычно его воспринимают как инструмент для презентаций, изменение формата слайда на стандартный лист формата А4 превращает его во вполне приличное приложение для макетирования.

Использование систем мастер-слайдов позволяет управлять структурой документа, а расширенные параметры типографики, включая настройки интервалов и маркированных списков, делают его даже удобнее Publisher.

К тому же, подписчики Microsoft 365 получают доступ к искусственному интеллекту Copilot, который помогает в творческом процессе.

Google Docs

Еще одним доступным вариантом является Google Docs, который, несмотря на свою простоту, предлагает набор необходимых инструментов для базового дизайна. Сервис является полностью бесплатным, позволяет совместно работать над документами в реальном времени, диктовать текст голосом и сохранять историю версий.

Хотя он имеет определенные ограничения в гибкости макетирования, все же возможность экспорта в PDF и встроенная проверка грамматики делают его надежным помощником для повседневных задач.

Adobe Express и Canva

Для тех, кто стремится получить более эстетичный результат, стоит обратить внимание на онлайн-платформы вроде Adobe Express или Canva.

Adobe Express предлагает мощную бесплатную версию с доступом к профессиональным шрифтам и качественным стоковым изображениям. Платная подписка расширяет возможности, добавляя 100 гигабайт облачного хранилища и инструменты на базе искусственного интеллекта.

Canva является настоящим "универсальным комбайном", где благодаря огромному количеству шаблонов можно создать что угодно – от постов для социальных сетей до целых вебсайтов. Хотя для новичков сервис может показаться слишком перегруженным и сложным, вы легко освоитесь и изучите все его многочисленные функции.

Оба сервиса ориентированы на пользователей, которые не имеют глубоких знаний в дизайне, но хотят получать результат на уровне профессиональной студии.

Microsoft Designer

Microsoft также развивает собственный аналогичный инструмент – Microsoft Designer. Его главным отличием является подход, базирующийся на текстовых запросах к искусственному интеллекту. Вы просто описываете свою идею, а система генерирует варианты визуального оформления.

Это идеально подходит для быстрых итераций, хотя сервис пока что не совсем пригоден для создания файлов, готовых к профессиональной печати, или работы с точными корпоративными цветами Pantone.

Adobe InDesign и Affinity

Профессионалам, которым нужна максимальная точность и мощность, стоит рассмотреть переход на Adobe InDesign или Affinity.

InDesign является отраслевым стандартом для создания сложных многостраничных изданий, газет и интерактивных книг, предлагая непревзойденную интеграцию в экосистему Creative Cloud. Однако он платный и достаточно дорогой, поскольку, будем реалистами, это же Adobe. Зато вы получите знакомый интерфейс и логику функций, к которым, вероятно, привыкли в других программах компании.

Affinity в свою очередь является бесплатной профессиональной альтернативой. Эта программа не только не требует оплаты и имеет приятный визуальный интерфейс, чем сервисы Adobe, но и объединяет в одном месте целый ряд различных программ. Под одной крышей вы найдете и Photoshop, и Illustrator, и InDesign, и ретуширование, и многое другое.

Держите бонус

Для сторонников открытого программного обеспечения существует Scribus – бесплатное приложение, позволяющее готовить макеты к печати на профессиональном уровне, обеспечивая полный контроль над управлением цветом и типографикой.

Scribus, как и Publisher, базируется на фреймах, а значит обеспечивает разумный контроль над макетами.