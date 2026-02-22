Які сервіси зможуть замінити Microsoft Publisher?

Довгий час Microsoft Publisher лишався основним вибором для тих, хто не є професійним дизайнером, але потребує створення якісних інформаційних матеріалів: листівок, внутрішніх документів компанії, оголошень чи простих рекламних макетів, пише 24 Канал. Його головною перевагою була робота з фреймами (блоками), що дозволяло значно легше маніпулювати текстом та зображеннями порівняно з текстовим редактором Word.

Дивіться також Припиніть зберігати паролі в Excel: 4 приховані небезпеки сервісу від Microsoft

Однак відсутність просунутих функцій, таких як контроль типографіки, робота з перемінними шрифтами й складне керування майстер-сторінками, зробила його застарілим у сучасному світі. Крім того, багато друкарень часто відмовлялися приймати файли у рідному форматі .pub через труднощі з їхньою обробкою.

Microsoft PowerPoint

Для тих, хто шукає найпростіший шлях і не бажає опановувати зовсім нові інтерфейси, несподіваним рішенням може стати Microsoft PowerPoint. Хоча зазвичай його сприймають як інструмент для презентацій, зміна формату слайда на стандартний лист формату А4 перетворює його на цілком пристойний додаток для макетування.

Використання систем майстер-слайдів дозволяє керувати структурою документа, а розширені параметри типографіки, включаючи налаштування інтервалів та маркованих списків, роблять його навіть зручнішим за Publisher.

До того ж, передплатники Microsoft 365 отримують доступ до штучного інтелекту Copilot, який допомагає у творчому процесі.

Google Docs

Ще одним доступним варіантом є Google Docs, який, попри свою простоту, пропонує набір необхідних інструментів для базового дизайну. Сервіс є повністю безкоштовним, дозволяє спільно працювати над документами в реальному часі, диктувати текст голосом та зберігати історію версій.

Хоча він має певні обмеження в гнучкості макетування, все ж можливість експорту в PDF та вбудована перевірка граматики роблять його надійним помічником для повсякденних завдань.

Дивіться також Як налаштувати особистість ChatGPT під ваші потреби: власний тон, стиль і настрій

Adobe Express і Canva

Для тих, хто прагне отримати більш естетичний результат, варто звернути увагу на онлайн-платформи на кшталт Adobe Express або Canva.

Adobe Express пропонує потужну безкоштовну версію з доступом до професійних шрифтів та якісних стокових зображень. Платна підписка розширює можливості, додаючи 100 гігабайтів хмарного сховища та інструменти на базі штучного інтелекту.

Canva є справжнім "універсальним комбайном", де завдяки величезній кількості шаблонів можна створити будь-що – від постів для соціальних мереж до цілих вебсайтів. Хоча для новачків сервіс може здаватися занадто перевантаженим і складним, ви легко призвичаїтесь і вивчите усі його численні функції.

Обидва сервіси орієнтовані на користувачів, які не мають глибоких знань у дизайні, але хочуть отримувати результат на рівні професійної студії.

Microsoft Designer

Microsoft також розвиває власний аналогічний інструмент – Microsoft Designer. Його головною відмінністю є підхід, що базується на текстових запитах до штучного інтелекту. Ви просто описуєте свою ідею, а система генерує варіанти візуального оформлення.

Це ідеально підходить для швидких ітерацій, хоча сервіс поки що не зовсім придатний для створення файлів, готових до професійного друку, або роботи з точними корпоративними кольорами Pantone.

Adobe InDesign і Affinity

Професіоналам, яким потрібна максимальна точність і потужність, варто розглянути перехід на Adobe InDesign або Affinity.

InDesign є галузевим стандартом для створення складних багатосторінкових видань, газет та інтерактивних книг, пропонуючи неперевершену інтеграцію в екосистему Creative Cloud. Проте він платний і досить дорогий, оскільки, будьмо реалістами, це ж Adobe. Натомість ви отримаєте знайомий інтерфейс і логіку функцій, до яких, імовірно, звикли в інших програмах компанії.

Affinity своєю чергою є безплатною професійною альтернативою. Ця програма не лише не потребує оплати й має приємніший візуальний інтерфейс, ніж сервіси Adobe, а й поєднує в одному місці цілу низку різних програм. Під одним дахом ви знайдете і Photoshop, і Illustrator, і InDesign, і ретушування, і багато іншого.

Дивіться також Ця нова функція NotebookLM змінить ваші дослідження назавжди

Тримайте бонус

Для прихильників відкритого програмного забезпечення існує Scribus – безкоштовний додаток, що дозволяє готувати макети до друку на професійному рівні, забезпечуючи повний контроль над керуванням кольором та типографікою.

Scribus, як і Publisher, базується на фреймах, а отже забезпечує розумний контроль над макетами.