Microsoft работает над большим обновлением дизайна "Проводника" в Windows 11

Инсайдеры сообщают, что Microsoft работает над большим обновлением дизайна Проводника в операционной системе Windows 11. Очевидно, эта работа направлена на то, чтобы привести внешний вид Проводника к большему соответствию с другими элементами программной платформы.

Как сообщает 24 Канал, в свежих тестовых сборниках Windows 11, доступных в рамках программы предварительной оценки Windows Insider на канале Dev, обнаружены упоминания о модернизированной главной странице "Проводника", а также обновленной боковой панели. Ожидается, что новые элементы будут исполнены в соответствии с Fluent Design на базе XAML и WinUI.

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Пользователь твиттера с ником FireCubeStudios создал концепт, демонстрирующий то, какой вид мог бы иметь обновленный "Проводник". Если представленное изображение соответствует замыслу разработчиков с Microsoft, то пользователей ждет современный дизайн проводника, который уже сейчас можно увидеть в других системных приложениях Windows 11.



Вероятный, обновленный дизайн "Проводника" / Фото FireCubeStudios

Вместе с этим в коде предыдущих сборок Windows 11 нашлись указания на то, что "Проводник" получит новые функции. Речь идет о появлении новых панелей Activities, Conversations, Shares Status и Insights, которые скорее всего будут интегрированы с Microsoft 365. Также ожидается, что обновленный дизайн будет удобнее для работы на устройствах с сенсорными экранами.

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