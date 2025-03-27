Microsoft стремится создать собственный мощный искусственный интеллект

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла заявил, что компания может разработать собственные системы искусственного интеллекта, которые дополнят сотрудничество с OpenAI. Это позволит оптимизировать работу корпоративного программного обеспечения Microsoft.

Microsoft, крупнейший инвестор OpenAI, до сих пор полагалась на большие языковые модели своего партнера и интегрировала ChatGPT в свои продукты. Однако в будущем корпорация не исключает возможности создания собственных мощных AI-систем, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Nikkei Asia.

А тем временем OpenAI обновила свою функцию генерирования изображений, и она впечатляет

В интервью японским журналистам во время визита в Токио, генеральный директор Microsoft Сатья Наделла объяснил, что собственная AI-платформа позволит компании эффективнее оптимизировать свои программы и сервисы для корпоративных клиентов.

Мы будем развивать собственные возможности, чтобы дополнить все, что делаем с OpenAI,

– отметил Наделла.

По его словам, корпорация будет интегрировать собственные AI-решения в программное обеспечение, если это принесет пользу клиентам.

Microsoft расширяет команду для разработки собственных AI-решений

Компания не будет ограничиваться только адаптацией решений OpenAI к собственной инфраструктуре. Microsoft активно расширяет команду, занимающуюся разработкой искусственного интеллекта, и в будущем ее AI-решения могут достичь уровня самых современных разработок OpenAI.

Дальнейшее развитие искусственного интеллекта будет зависеть от реального спроса. Его будущее будет определяться тем, что происходит с глобальным экономическим ростом,

– объяснил Наделла.

Сотрудничество с японскими компаниями усилят

В прошлом году корпорация открыла свой первый исследовательский центр в Японии, сосредоточен на разработке AI для робототехники и автомобильной отрасли. Microsoft стремится углублять сотрудничество с японскими компаниями и разработчиками, используя открытый исходный код.

Наделла отметил, что унифицированные стандарты безопасности в сфере искусственного интеллекта будут способствовать снижению рисков и затрат. Это может сделать развитие AI более стабильным и выгодным для всех участников рынка.

В то же время большие надежды на собственный искусственный интеллект возлагает Google. Компания планирует совершить революцию в разработке лекарств

с помощью новой модели TxGemma. Она будет доступна в трех вариантах по количеству параметров, а также будет иметь версии для прогнозирования и общения, чтобы помочь исследователям в разработке терапевтических препаратов.