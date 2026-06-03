Корпорация зла: утечка документов Microsoft раскрыла страшную правду о ее истинных намерениях в отношении ИИ

Когда технологические гиганты создают новые инструменты, они обычно говорят о повышении производительности и облегчении повседневной жизни. Однако за кулисами маркетинговых обещаний часто скрываются совсем другие приоритеты. Недавняя утечка внутренней документации пролила свет на то, как на самом деле разработчики Microsoft планируют завоевывать рынок.

Что Microsoft готовит для всех нас

Корпорация Microsoft официально представила Scout – персонального агента на базе искусственного интеллекта, которого интегрировали в пакет Microsoft 365. Однако настоящую цель этого проекта раскрыли конфиденциальные документы под названием "ClawPilot: обзор и план с Project Lobster", которые оказались в распоряжении издания 404 Media.

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В этой документации разработчики откровенно описывают стратегию продвижения продукта, состоящую из трех этапов. Наиболее противоречивым оказался первый шаг, который авторы документа прямо назвали: "Сделать людей зависимыми".

Согласно плану, компания имеет целью развивать автономный опыт пользования инструментом, масштабировать базу юзеров и создавать такую экосистему навыков, которая заставит людей полагаться на этот сервис ежедневно.

Руководитель проекта Омар Шахин отмечает, что во время внутреннего тестирования среди сотрудников Microsoft уже зафиксировали высокую интенсивность использования, что сопровождается значительным уровнем удержания аудитории в чатах и рабочих процессах.

Мы видим все больше случаев зависимости от чат-ботов и агентов. Как по мне, общая зависимость – это то, что ни один продукт не должен делать частью своей стратегии создания,

– прокомментировал журналистам один из работников Microsoft на условиях анонимности.

Scout, который на этапе разработки имел кодовое название ClawPilot, базируется на популярном инструменте с открытым кодом OpenClaw. Эта технология позволяет создавать агентов, способных действовать от имени человека: писать электронные письма, редактировать календари, публиковать сообщения в блогах и выполнять другие рутинные задачи.

Проект Lobster стал попыткой адаптировать сложные технические возможности OpenClaw для широкого круга офисных работников – от юристов и финансистов до специалистов по подбору персонала.

Программа работает как настольное приложение для macOS и Windows, которое постоянно находится рядом с пользователем, изучает его стиль работы и берет на себя выполнение повторяющихся задач. Разработчики подчеркивают, что это не просто "умный чат-бот", а полноценный помощник, который продолжает работать даже тогда, когда человек не следит за экраном.

Или, может, все не так плохо?

Несмотря на такую функциональность, внутренняя терминология компании вызвала серьезное беспокойство среди персонала. Некоторые из сотрудников зато заметил, что Microsoft просто "озвучила то, о чем другие молчат", ведь стремление сделать программное обеспечение таким, что вызывает привыкание, является негласной целью большинства технологических гигантов.

Не является ли конечной целью всего программного обеспечения, созданного крупными технологическими компаниями, вызвать привыкание?

– добавил другой сотрудник компании.

Интересно, что ранее генеральный директор Microsoft Сатья Наделла высказывал опасения относительно интеграции OpenClaw в продукты компании. Он отмечал, что предоставление ИИ такого глубокого доступа к учетным записям и файлам пользователей могло бы восприниматься как запуск компьютерного вируса.

Однако теперь, когда Scout официально стал частью Microsoft 365, вопросы безопасности и конфиденциальности отошли на второй план перед маркетинговыми целями. Сейчас инструментом пользуются более 1 000 работников корпорации, включая самого Наделлу, и спрос на него внутри компании продолжает расти органично.

Следующие фазы плана предусматривают подключение Scout к другим системам искусственного интеллекта и постепенное добавление новых функций. Microsoft рассчитывает, что к моменту расширения возможностей сервиса пользователи уже будут иметь сформированную ежедневную привычку обращаться к цифровому ассистенту.

Несмотря на амбициозные планы, история показывает, что пользователи не всегда одобрительно воспринимают навязчивый искусственный интеллект в продуктах Windows, поэтому успех стратегии зависимости остается под вопросом.