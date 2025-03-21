Microsoft, как крупнейший партнер OpenAI, теперь имеет партнерство с ее главным врагом

Microsoft вложила в OpenAI до 13 миллиардов, а теперь пользуется разработками, созданными на эти деньги. В частности, она построила свой чат-бот Copilot с помощью технологии GPT, а также развивает другие сервисы на основе ИИ. Недавно по сети неслись слухи, что между компаниями не все хорошо – настолько, что OpenAI может переметнуться к SoftBank как главному инвестору. Microsoft есть чем ответить.

Сделка с дьяволом

Как стало известно американским журналистам, Microsoft вместе с BlackRock и MGX, базирующейся в ОАЭ, сотрудничают с компанией xAI Илона Маска. Совместный проект стоимостью 30 миллиардов долларов направлен на развитие обработки данных и другой инфраструктуры, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Стоит напомнить, что OpenAI не так давно стала центром масштабного аналогичного проекта, который оценивают в 100 миллиардов долларов в начале и до 500 миллиардов в перспективе. Он называется Stargate и направлен на обеспечение лидерства США в сфере искусственного интеллекта. План предусматривает создание центров обработки данных для обучения передовых моделей ИИ. Для Microsoft это также было бы выгодно, но среди инвесторов ее нет. Вместо этого она подалась дружить с Маском, который является едва ли не самым большим врагом OpenAI.

Маск поссорился с OpenAI еще в 2018 году, когда покинул компанию, которую сам же помог основать. Он хотел получить фактически единоличный контроль над компанией, а затем присоединить ее к Tesla. Когда ему это не удалось, он ушел, а потом годами держал свою обиду, чтобы после 2022 года, когда вышел ChatGPT, начать критиковать OpenAI за каждый ее шаг. Он неоднократно за последнее время обменивался скрытыми и явными оскорблениями в адрес нынешнего руководителя компании, Сэма Альтмана, с которым также враждует с тех самых времен, а также подал на Альтмана и его компанию в суд. Поэтому можно легко представить, насколько сильной между ними есть вражда и насколько отличаются их взгляды.

Так что теперь Microsoft, которая является крупнейшим спонсором OpenAI, фактически объединяется с одним из своих конкурентов. Детали нового соглашения с xAI непонятны, как и то, сколько денег стартап Маска выделит на создание дата-центра. С момента своего основания в 2023 году xAI привлекла 12 миллиардов долларов, что сравнивается с суммами, которые получила OpenAI. В будущем Маск ожидает привлечь еще 10 миллиардов. Его текущий дата-центр в Мемфисе, получивший название Colossus, считается крупнейшим в мире и обеспечивает работу чат-бота Grok.

Напряженные отношения

Хотя нет точных данных о том, что происходит между Microsoft и OpenAI, мы можем видеть, что первая уменьшает свою зависимость от второй, в том числе путем разработки своих собственных ИИ-моделей, таких как MAI. Эта модель, согласно слухам, может быть быстрее и дешевле в использовании, чем ChatGPT. Если эта технология будет настолько революционной, как многие в отрасли считают, то Microsoft, вероятно, не хочет зависеть от сторонних партнеров.

Вряд ли можно ожидать, что раскол в партнерстве обеих компаний приведет к тому, что Microsoft заменит в своих сервисах GPT на Grok. Это невозможно по той причине, что Microsoft фактически оплатила создание GPT и имеет право на его использование согласно договору. Но для чего тогда это партнерство с Маском, непонятно. Это может быть, например, совместное использование серверов для обучения различных моделей ИИ, но тогда возникает вопрос о том, как это должно было бы работать. Маловероятно, что компании будут работать по очереди и ждать, пока свои работы на сервере завершит другая компания.

Движение вперед

Как можно понять, сейчас каждая компания в сфере искусственного интеллекта пытается построить вычислительную инфраструктуру, которая, по их мнению, будет необходима для того, чтобы выделиться в невероятно конкурентной сфере. Создание партнерств может помочь распределить расходы на эти масштабные проекты, и Bloomberg сообщает, что к проекту Microsoft-xAI могут присоединиться другие инвесторы:

Группа, которую поддерживает Microsoft, якобы будет переименована в AI Infrastructure Partnership, или AIP, и сосредоточится на инвестициях в инфраструктуру, в том числе в энергетические проекты, которые будут питать все эти серверы. Делать это будут преимущественно в США, но некоторая часть средств будет размещена и в странах-партнерах. План предусматривает привлечение дополнительных инвесторов. Клиенты, в том числе пенсионные фонды и страховые компании, заинтересованы в таких долгосрочных инфраструктурных проектах.