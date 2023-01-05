Искусственный интеллект переосмыслит взаимодействие с будущими версиями Windows

Лишь вчера в сети появилась информация о том, что Microsoft собирается объединить поисковик Bing с нейросетью ChatGPT, а уже сегодня стало известно, что компания внедрит искусственный интеллект и в свой главный продукт – операционную систему Windows.

Во время выступления на выставке CES 2023 компания AMD представила первый движок искусственного интеллекта на процессоре x86. Сразу после этого директор по продуктам компании Microsoft Панос Панай заявил, что эти возможности являются будущим Windows. "ИИ собирается переосмыслить то, как вы делаете все в Windows", – говорит руководитель подразделения разработки Windows.

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Подробности

Панос Панай – человек, отвечающий не только за Windows, но и за аппаратное обеспечение Microsoft – например, разработку продуктов Surface и связанного с ними оборудования. К нему прислушивается генеральный директор Сатья Наделла, так что когда он говорит, что ИИ – это будущее Windows, на это, безусловно, стоит обратить внимание.

К сожалению, он не стал вдаваться в подробности о том, как Windows может использовать наработки в области искусственного интеллекта. Очевидно, что компания, занимающаяся сейчас разработкой следующей версии операционной системы, еще не готова раскрыть подробности, поскольку работа далека до завершения. Единственной известной функцией, связанной с ИИ, является то, что веб-камера ПК сможет добавлять размытие фона, определять зрительный контакт и автоматически кадрировать кого-то во время конференц-связи, используя при этом гораздо меньше заряда аккумулятора. Панай также упомянул и о моделях естественной речи.

Что известно о разработке AMD

На самом деле, мы уже видели, как Windows использует преимущества обработки ИИ на ARM-чипе для другого увлекательного эффекта Windows Studio – устранение фонового шума во время звонка. Возможно, ноутбуки и планшеты Windows смогут делать такие вещи, о которых Microsoft до сих пор могла только мечтать.

AMD на той же выставке CES 2023 анонсировала свои новые мобильные процессоры Ryzen 7000. Компания хвастается тем, что это первые чипы x86, содержащие специальный движок искусственного интеллекта, который, как она утверждает, также на 20 процентов быстрее того, что используется в MacBook Pro от Apple с чипами M1 Pro.

Однако Ryzen 7000 недолго будут властвовать на рынке. Позже в этом году должны выйти Meteor Lake от Intel – туда также будут добавлены аналогичные технологии.