Кого генерирует Midjourney

Midjourney – самый популярный генератор изображений на основе искусственного интеллекта. Он показывает одни из лучших результатов, которые порой невозможно отличить от реальности. Например, ранее именно на этом ресурсе создали фейк Папы Римского в пуховике, в который все поверили, и кадры задержания Дональда Трампа.

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Как выяснилось, запрет на генерирование образов двух кандидатов в президенты США не работает, ведь если попросить Midjourney создать "президента Соединенных Штатов", он выдаст четыре картинки с Дональдом Трампом в разном стиле.



Результаты запроса в Midjourney / Фото Engadget

По просьбе создать изображение "следующего президента Соединенных Штатов" инструмент также сгенерировал четыре изображения Трампа.



Результаты запроса в Midjourney / Фото Engadget

Когда Midjourney попросили создать "действующего президента США", сервис сгенерировал три изображения Трампа и одно изображение бывшего президента Барака Обамы.



Результаты запроса в Midjourney / Фото Engadget

Единственный раз, когда Midjourney отказался создавать образ Трампа или Байдена, — когда его прямо просили об этом с указанием имени.

Сообщество Midjourney проголосовало за то, чтобы не использовать "Дональд Трамп" и "Джо Байден" во время избирательного сезона,

- заявили ранее в сервисе.

Но эти и другие тесты показывают, что мер предосторожности Midjourney, которые не позволяют пользователям генерировать изображения Трампа и Байдена накануне предстоящих президентских выборов в США, недостаточно. Другие пользователи в интернете смогли также обойти этот запрет, обманывая ИИ и генерируя изображения Трампа.

Другие чат-боты, такие как ChatGPT от OpenAI, Copilot от Microsoft, Gemini от Google и Meta AI, не создавали изображений Трампа или Байдена, несмотря на многочисленные подсказки.