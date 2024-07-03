Кого генерує Midjourney

Midjourney – найпопулярніший генератор зображень на основі штучного інтелекту. Він показує одні з найкращих результатів, які часом неможливо відрізнити від реальності. Наприклад, раніше саме на цьому ресурсі створили фейк Папи Римського в пуховику, в який всі повірили, і кадри затримання Дональда Трампа.

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Як з'ясувалося, заборона на генерування образів двох кандидатів у президенти США не працює, адже якщо попросити Midjourney створити "президента Сполучених Штатів", він видасть чотири картинки з Дональдом Трампом у різному стилі.



Результати запиту в Midjourney / Фото Engadget

На прохання створити зображення "наступного президента Сполучених Штатів" інструмент також згенерував чотири зображення Трампа.



Результати запиту в Midjourney / Фото Engadget

Коли Midjourney попросили створили "чинного президента США", сервіс згенерував три зображення Трампа і одне зображення колишнього президента Барака Обами.



Результати запиту в Midjourney / Фото Engadget

Єдиний раз, коли Midjourney відмовився створювати образ Трампа чи Байдена, — коли його прямо просили про це з вказівкою імені.

Спільнота Midjourney проголосувала за те, щоб не використовувати "Дональд Трамп" і "Джо Байден" під час виборчого сезону,

— заявили раніше у сервісі.

Але ці та інші тести показують, що запобіжних заходів Midjourney, які не дозволяють користувачам генерувати зображення Трампа і Байдена напередодні майбутніх президентських виборів у США, недостатньо. Інші користувачі в інтернеті змогли також обійти цю заборону, обманюючи ШІ й генеруючи зображення Трампа.

Інші чат-боти, такі як ChatGPT від OpenAI, Copilot від Microsoft, Gemini від Google і Meta AI, не створювали зображень Трампа чи Байдена, попри численні підказки.