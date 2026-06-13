Пять популярных мифов о космосе, которые NASA давно опровергло

На протяжении веков космос порождал легенды и ложные представления. Даже в XXI веке многие люди продолжают верить в то, что давно опровергнуто научными наблюдениями и космическими миссиями.

Несмотря на десятилетия космических исследований, многие мифы о Вселенной по-прежнему бытуют в популярной культуре. Часть из них укоренилась благодаря художественным фильмам, другие возникли задолго до появления космонавтики. Однако исследования NASA и реальные космические миссии позволили проверить многие из этих утверждений на практике. Об этом пишет BGR.

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Солнце не является гигантским огненным шаром

Одно из самых распространенных представлений заключается в том, что Солнце буквально горит, как огромный костер в космосе. На самом деле же наше светило работает совсем по другому принципу.

Солнце состоит преимущественно из раскаленных газов, а его энергия образуется в результате термоядерного синтеза в недрах. Именно ядерные реакции обеспечивают колоссальное выделение энергии, а не обычное горение, которое требует кислорода.

На поверхности Солнца действительно можно наблюдать огромные плазменные выбросы и языки раскаленного вещества. Исследования аппарата IRIS (Interface Region Imaging Spectrograph) помогли NASA лучше понять процессы в атмосфере звезды и подтвердили, что ее тепло имеет совершенно иную природу, чем пламя на Земле. При этом Солнце до сих пор таит в себе загадки. Например, ученые пока не могут полностью объяснить, почему некоторые слои его атмосферы оказываются горячее поверхности.

Великую китайскую стену не видно невооруженным глазом из космоса

История о том, что Великую китайскую стену можно легко увидеть из космоса, существует уже много поколений. Она появилась еще до того, как человечество совершило первые полеты за пределы атмосферы.

После начала космической эры это утверждение удалось проверить на практике. Во время миссии "Аполлон-12" астронавт Алан Бин специально пытался найти стену, но безуспешно. Позже командир Международной космической станции Лерой Чиао сделал фотографию, на которой якобы можно разглядеть отдельные участки сооружения. Однако даже этот снимок не стал окончательным доказательством.

Главная проблема заключается в том, что стена слишком узкая и почти сливается с окружающим ландшафтом. Без специальной оптики человеческий глаз не способен уверенно увидеть ее даже с орбиты Земли.

Пояс астероидов не похож на космическую ловушку из фильмов

Научная фантастика часто показывает пояс астероидов как хаотичное скопление каменных глыб, между которыми космическим кораблям приходится маневрировать каждую секунду. Именно такую картину можно увидеть в фильме "Звездные войны: Империя наносит ответный удар".

Реальность гораздо менее драматична.

Основной пояс астероидов между Марсом и Юпитером содержит огромное количество космических тел, но расстояния между ними настолько велики, что риск столкновения относительно невелик. Между многими астероидами диаметром более одного километра могут быть сотни тысяч километров пустого пространства.

Показательным примером стала миссия космического аппарата Pioneer 10. Зонд без какого-либо бронирования или специальных систем уклонения успешно пролетел через пояс астероидов, не получив повреждений и даже не приблизившись к опасному столкновению.

Человек не умирает мгновенно в открытом космосе

Голливуд часто демонстрирует сцену, где персонаж оказывается без скафандра в вакууме и гибнет буквально за несколько секунд. Подобные эпизоды можно увидеть в фильмах "Миссия на Марс" или "Стражи Галактики".

Однако у NASA есть реальный пример, свидетельствующий об обратном. В 1966 году техник Джим ЛеБлан работал в вакуумной камере во время испытаний прототипа скафандра. Из-за аварии произошла внезапная разгерметизация. До восстановления нормального давления прошло 87 секунд.

ЛеБлан выжил и не получил серьезных травм, кроме боли в ухе. Это не означает, что космос безопасен. Отсутствие кислорода и экстремально низкое давление представляют смертельную угрозу. Однако человек не замерзает и не взрывается мгновенно, как это часто показывают в кино.

Более того, из-за почти полного отсутствия частиц в вакууме тепло от тела отводится гораздо медленнее, чем многие себе представляют.

Вода существует даже в самых отдаленных уголках Вселенной

Еще один распространенный миф заключается в том, что космос является абсолютно сухой средой.

На самом деле вода в различных формах встречается во Вселенной довольно часто. Ее находят в кометах, на спутниках планет-гигантов, в ледяных кольцах Сатурна и даже в межзвездном пространстве.

Одно из самых впечатляющих открытий NASA было сделано в 2011 году. Астрономы обнаружили вокруг далекого квазара гигантское облако водяного пара.

По оценкам исследователей, объем этой воды примерно в 140 триллионов раз превышает суммарный объем всех океанов Земли. Квазар расположен на расстоянии около 12 миллиардов световых лет от нашей планеты, поэтому использовать эти запасы человечество точно не сможет. В то же время открытие показало, что даже в самых отдаленных регионах космоса присутствуют сложные химические соединения, которые когда-то считались редкостью.

Почему космические мифы продолжают существовать

Большинство популярных мифов возникают из-за упрощения сложных научных явлений или благодаря влиянию кино и литературы. Фантастические истории делают космос более зрелищным, но часто не имеют ничего общего с реальной физикой.

Именно поэтому миссии NASA и других космических агентств остаются важными не только для новых открытий, но и для борьбы с ложными представлениями о Вселенной. С каждым новым исследованием человечество получает более точное понимание того, как на самом деле устроен космос.