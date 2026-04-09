Астронавты Artemis 2 увидели удары микрометеоритов по Луне – в NASA не сдерживали эмоций
- Астронавты Artemis 2 зафиксировали серию ударов микрометеоритов по Луне, что вызвало эмоциональную реакцию в NASA.
- Наблюдения проводились во время затмения, что позволило четко увидеть яркие вспышки от столкновений, зафиксировано по меньшей мере пять ударов.
Во время облета обратной стороны Луны экипаж Artemis 2 зафиксировал неожиданное явление - серию ударов микрометеоритов по поверхности спутника. Наблюдения вызвали бурную реакцию среди ученых NASA и стали одним из самых ярких моментов миссии.
Во время ключевого этапа миссии Artemis 2 – максимального сближения корабля Orion с Луной 6 апреля – астронавты не только выполнили запланированную программу наблюдений, но и стали свидетелями явления, которого никто не ожидал, – рассказывает Space.com.
Что именно увидели астронавты во время облета Луны?
Когда корабль пролетал над обратной стороной Луны, экипаж активно фотографировал поверхность и фиксировал географические особенности. Именно эти данные должны были стать основой для дальнейших научных исследований. Однако настоящей сенсацией стали вспышки, которые астронавты заметили невооруженным глазом.
Речь идет об ударах микрометеоритов – крошечных космических частиц, которые на большой скорости врезаются в поверхность Луны. По словам руководительницы научной программы миссии Келси Янг, в Центре управления полетами в Хьюстоне эти наблюдения вызвали настоящий шквал эмоций. Она описала реакцию коллег как "громкие возгласы восторга", ведь такого масштаба явлений никто не прогнозировал.
Наиболее благоприятные условия для наблюдения возникли в конце облета, когда Солнце спряталось за диском Луны, образовав уникальное затмение, которое можно было увидеть только из космоса. В течение почти часа астронавты находились в условиях пониженной освещенности, что позволило четко увидеть яркие вспышки от столкновений.
За это время было зафиксировано не менее пяти ударов на обратной стороне Луны. Именно затмение сыграло ключевую роль – без него такие слабые вспышки было бы практически невозможно разглядеть.
Почему это важно?
Наблюдения микрометеоритных ударов имеют не только зрелищную, но и научную ценность. Такие события помогают лучше понять среду вокруг Луны, интенсивность космического "мусора" и процессы, которые влияют на его поверхность.
По словам ученых, именно ради таких моментов в полеты интегрируют науку: исследования и полеты взаимно усиливают друг друга, открывая новые возможности для будущих миссий.
Хронология полета Artemis 2
Миссия Artemis 2 стала первой со времен Apollo 17, когда люди снова отправились в окололунное пространство. Поэтому экипаж готовили максимально тщательно: они тренировались распознавать детали рельефа, работать с камерами и оперативно передавать данные на Землю.
1 апреля – запуск миссии. Ракета Space Launch System успешно стартовала с космодрома Кеннеди. Это первый пилотируемый полет программы Artemis после эпохи Apollo.
2 апреля – курс на Луну. После импульса Orion покинул орбиту Земли и отправился в направлении Луны.
3 – 5 апреля – полет в глубоком космосе. Экипаж выполнял коррекции траектории, тестировал системы жизнеобеспечения и связи. Миссия удалилась от Земли на рекордную для пилотируемых полетов дистанцию.
6 апреля – облет Луны. Корабль совершил исторический пролет мимо Луны, во время которого астронавты наблюдали ее обратную сторону и проводили съемку.
7 апреля – начало возвращения на Землю. После использования гравитации Луны Orion изменил траекторию и взял курс обратно к Земле.