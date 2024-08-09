Ученые обнаружили, что всплеск заболеваемости раком среди молодежи связан с микропластиком

Недавнее исследование выявило тревожный рост заболеваемости раком среди молодого поколения, что побудило ученых исследовать различные факторы риска, в том числе потенциальную роль вездесущего микропластика.

Новое исследование, опубликовано в The Lancet, показало, что у молодых людей все чаще диагностируют различные виды рака. Исследователи из Американского онкологического общества проанализировали данные более 23 миллионов людей, у которых было диагностировано 35 видов рака в период с 2000 по 2019 год, а также более 7 миллионов человек, которые умерли от 25 видов рака.

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Полученные данные свидетельствуют о значительном росте заболеваемости раком среди младших когорт, особенно раком тонкого кишечника, почек, поджелудочной железы, печени и желчных путей.

Исследование выявило, что уровень заболеваемости раком среди мужчин и женщин, рожденных в 1990 году, в два-три раза выше, чем среди тех, кто родился в 1955 году. В частности, женщины, рожденные в 1990 году, имели более высокий уровень заболеваемости раком печени и желчных протоков.

И наоборот, некоторые виды рака, такие как рак молочной железы и рак толстой кишки, уменьшились в старших когортах, но увеличились у молодых людей.

Факторы риска

Исследование подчеркивает необходимость выявления и устранения основных факторов риска, способствующих повышенному риску заболевания раком у молодых поколений. Предполагается, что такие факторы, как ожирение, диета и антибиотики, играют определенную роль.

Кроме того, в исследовании упоминаются "химические вещества распространены в окружающей среде", которые, вероятно, включают микропластик, как серьезную проблему.

Микропластик может быть серьезной проблемой

Микропластик, который стал повсеместно распространенным в окружающей среде, как подозревают, способствует росту уровня заболеваемости раком среди молодых людей. Частицы микропластика даже были найдены в человеческих тканях, в том числе в тестикулах, что вызывает тревогу относительно его потенциального влияния на здоровье.

Исследование Университета Тафтса в Массачусетсе в прошлом году показало, что микропластик может вызывать воспалительные реакции в клетках кишечника человека, что потенциально может привести к таким заболеваниям, как рак.

Эти выводы обостряют насущную потребность в дальнейших исследованиях влияния микропластика и других химических веществ на здоровье человека.

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Что говорят ученые

Учитывая новую информацию, все чаще звучат призывы к более ранней диагностике рака среди молодежи. Повышение осведомленности и раннее выявление могут иметь решающее значение для смягчения влияния этой скрытой угрозы на молодое население.