Связь будет даже без света: в Минцифры рассказали, что делают для этого

Вице-премьер-министр Михаил Федоров объявил о мерах, направленных на стабилизацию мобильной связи и интернета во время отключений. Эта инициатива имеет решающее значение для доступа украинцев к экстренным службам, связи с семьей и получения критически важных сообщений во время отключений электроэнергии.

Национальный центр оперативно-технического управления сетями электронных коммуникаций Украины (НЦУ) обязал мобильных операторов обеспечить оснащение своих базовых станций автономным резервным питанием.

Смотрите также Сколько стоил последний большой сбой всей планете?

В то же время на этом останавливаться не планируют и уже намечены следующие цели на ближайшее будущее, которые призваны обеспечить устойчивую связь для украинцев:

До 1 октября 2024 года: 60% базовых станций должны иметь резервное питание.

До 1 ноября 2024 года: Увеличить до 70%.

До 1 декабря 2024 года: Достичь 80%.

К 31 января 2025 года: Достичь 100%.

Кроме того, до 1 сентября 2024 года все сети мобильных операторов должны быть подключены к генераторам с запасом топлива или аккумуляторов для работы в течение 72 часов. Узлы аварийно-диспетчерских служб должны соответствовать тем же правилам.

А до 1 декабря 2024 года не менее 25% сетей операторов должны быть оборудованы генераторами и работать во время отключений, а остальные сети должны работать от аккумуляторов не менее 10 часов.



Решение для стабилизации ситуации со связью в Украине / Инфографика Минцифры

За выполнением этих требований будут внимательно следить

Операторы мобильной связи обязаны ежеквартально отчитываться перед Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи, радиочастотного ресурса и предоставления услуг почтовой связи (НКРСИ), с проверкой соблюдения требований законодательства.

Для содействия соблюдению законодательства был введен ряд вспомогательных мер:

Постановление № 352: Позволяет операторам обращаться к облэнерго с просьбой модернизировать сети, ведущие к базовым станциям, для более быстрой зарядки аккумуляторов.

Позволяет операторам обращаться к облэнерго с просьбой модернизировать сети, ведущие к базовым станциям, для более быстрой зарядки аккумуляторов. Бесперебойное электроснабжение: Согласован перечень критически важных объектов, требующих бесперебойного электроснабжения, который будет передан в облэнерго.

Согласован перечень критически важных объектов, требующих бесперебойного электроснабжения, который будет передан в облэнерго. Резервирование ремонтных бригад: Прилагаются усилия для резервирования необходимых ремонтных бригад для освобождения от воинской обязанности.

Прилагаются усилия для резервирования необходимых ремонтных бригад для освобождения от воинской обязанности. Освобождение от пошлин и НДС: Парламент принял закон об отмене пошлины и НДС на импорт аккумуляторов и генераторов.

Читайте на сайте Windows XP запустили на iPad: как работает старая система на новом железе

В Минцифры отметили, что уже вскоре приложение "Дія" позволит пользователям сообщать о проблемах со связью даже в офлайн-режиме, с обновлением информации после восстановления связи.