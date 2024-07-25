Нагадаємо, що Національний центр оперативно-технічного управління мережами електронних комунікацій України (НЦУ) раніше зобов'язав мобільних операторів забезпечити оснащення своїх базових станцій автономним резервним живленням.

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Водночас на цьому зупинятися не планують і вже окреслено наступні цілі на найближче майбутнє, які покликані забезпечити постійний зв'язок для українців:

До 1 жовтня 2024 року: 60% базових станцій повинні мати резервне живлення.

До 1 листопада 2024 року: Збільшити до 70%.

До 1 грудня 2024 року: Досягти 80%.

До 31 січня 2025 року: Досягти 100%.

Крім того, до 1 вересня 2024 року всі мережі мобільних операторів мають бути підключені до генераторів із запасом палива або акумуляторів для роботи протягом 72 годин. Вузли аварійно-диспетчерських служб повинні відповідати тим же правилам.

А до 1 грудня 2024 року щонайменше 25% мереж операторів мають бути обладнані генераторами та працювати під час відключень, а решта мереж мають працювати від акумуляторів щонайменше 10 годин.



Рішення для стабілізації ситуації зі зв'язком в Україні / Інфографіка Мінцифри

За виконанням цих вимог уважно стежитимуть

Оператори мобільного зв'язку зобов'язані щоквартально звітувати перед Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку, радіочастотного ресурсу та надання послуг поштового зв'язку (НКРЗІ), з перевіркою дотримання вимог законодавства.

Для сприяння дотриманню законодавства було запроваджено низку допоміжних заходів:

Постанова № 352: Дозволяє операторам звертатися до обленерго з проханням модернізувати мережі, що ведуть до базових станцій, для більш швидкої зарядки акумуляторів.

Дозволяє операторам звертатися до обленерго з проханням модернізувати мережі, що ведуть до базових станцій, для більш швидкої зарядки акумуляторів. Безперебійне електропостачання: Погоджено перелік критично важливих об'єктів, що потребують безперебійного електропостачання, який буде передано до обленерго.

Погоджено перелік критично важливих об'єктів, що потребують безперебійного електропостачання, який буде передано до обленерго. Резервування ремонтних бригад: Докладаються зусилля для резервування необхідних ремонтних бригад для звільнення від військового обов'язку.

Докладаються зусилля для резервування необхідних ремонтних бригад для звільнення від військового обов'язку. Звільнення від мита та ПДВ: Парламент ухвалив закон про скасування мита та ПДВ на імпорт акумуляторів та генераторів.

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У Мінцифри зазначили, що вже незабаром застосунок "Дія" дозволить користувачам повідомляти про проблеми зі зв'язком навіть в офлайн-режимі, з оновленням інформації після відновлення зв'язку.