Ціна збою

За словами одного з експертів з кібербезпеки, "найбільший збій в історії" призвів до скасування понад 5 000 рейсів комерційних авіакомпаній по всьому світу та порушив роботу бізнесу — від роздрібних продажів до доставки посилок і процедур у лікарнях, що призвело до втрат прибутку, робочого часу та продуктивності персоналу.

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Проблема була спричинена кількома бітами помилкового коду, внесеного CrowdStrike в оновленні програмного забезпечення. Воно неправильно взаємодіяло з Windows, викликаючи синій "екран смерті". На жаль, виправлення помилки зайняло набагато більше часу, ніж її спричинення, а відновлення нормальної роботи всіх систем зайняло ще кілька днів.

У своєму повідомленні в соціальних мережах пізно ввечері в неділю представники CrowdStrike заявили, що "значна кількість" з приблизно 8,5 мільйона постраждалих пристроїв повернулися в мережу та працюють в штатному режимі. Але компанія не повідомила, чи має намір надавати компенсацію постраждалим клієнтам. Вона також не відповіла журналістам на відповідний запит.

Експерти здебільшого сходяться на думці, що ще занадто рано називати точну ціну збою, але ці витрати, на їхню думку, можуть легко перевищити 1 мільярд доларів. Очікується, що найближчим часом з'являться вимоги про компенсацію та судові позови.

Якщо ви юрист CrowdStrike, вам, мабуть, не сподобається залишок літа,

– каже Ден Айвз, технічний аналітик Wedbush Securities.

Нещодавній збій у системах розробника програмного забезпечення CDK Global, який ставня внаслідок атаки хакерів, обійшовся в 1 мільярд доларів, хоча торкнувся лише американських автосалонів. В цьому ж новому випадку постраждали цілі галузі.

Ось, наприклад, що сталося з польотами у США, коли зупини лилися лише три американські авіакомпанії, які користуються ПЗ від CrowdStrike:

"Цей збій впливає на набагато більшу кількість споживачів і підприємств, спричиняючи незручності та серйозні перебої в роботі, а також призвів до кишенькових витрат, які вони не зможуть легко відшкодувати", – вважає Патрік Андерсон, генеральний директор Anderson Economic Group, дослідницької компанії з Мічигану, яка спеціалізується на оцінці економічної вартості таких подій, як страйки та інші перебої в роботі бізнесу.

Андерсон додав, що витрати можуть бути особливо значними для авіакомпаній через недоотриманий дохід від скасованих рейсів та надмірні витрати на робочу силу і паливо для літаків, які все ж таки вилетіли, але зіткнулися зі значними затримками.

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Чи зможе CrowdStrike усе відшкодувати

Попри домінування CrowdStrike у сфері кібербезпеки, її дохід становить трохи менше 4 мільярдів доларів на рік. Мільярд, а швидше всього навіть більше, компенсації, може сильно вдарити по спроможностях компанії вести бізнес.

Але, на думку одного з експертів, у контрактах з клієнтами CrowdStrike може бути передбачений юридичний захист від відповідальності. "Я припускаю, що контракти їх захищають", – сказав Джеймс Льюїс, дослідник Центру стратегічних і міжнародних досліджень.