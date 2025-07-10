Трамп объявил временного руководителя NASA, поскольку кандидатура Айзекмана была отозвана

Президент США Дональд Трамп объявил о назначении министра транспорта Шона Даффи временным администратором NASA. Это решение было принято на фоне недавнего отзыва другой кандидатуры и кардинальных изменений в космической политике страны. Что означает это назначение для будущего агентства?

Шон Даффи во главе космического агентства

В своей заметке на платформе Truth Social Трамп высоко оценил работу Даффи в сфере транспорта, отметив, что тот "делает огромную работу, создавая современные системы управления воздушным движением и восстанавливая дороги и мосты". Президент выразил уверенность, что Даффи станет "фантастическим лидером для все более важного космического агентства", даже если это будет лишь на короткий период, пишет 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Сам Даффи отреагировал на новость в социальной сети X, заявив, что для него большая честь принять эту миссию и он готов "покорить космос". Пока неизвестно, как долго он будет занимать эту должность и планирует ли Трамп выдвинуть его на постоянную роль с утверждением Сенатом.

Шон Даффи – не новичок в политике, хотя его опыт в космической сфере вызывает вопросы. До политической карьеры он был звездой реалити-шоу на MTV, в частности в программах "Road Rules: All Stars" и "The Real World: Boston". С 2002 года Даффи работал окружным прокурором в штате Висконсин, а с 2010 по 2019 год был членом Конгресса США. В ноябре 2024 года Трамп назначил его министром транспорта, а Сенат утвердил эту кандидатуру в январе 2025 года.

Стоит отметить, что Даффи не имеет формального образования или опыта в науке или космических технологиях. Его единственная связь с этой сферой – это управление Федеральной авиационной администрацией (FAA) в составе Министерства транспорта, которая отвечает за коммерческие космические перевозки. Также Даффи известен своим скептическим отношением к вопросам изменения климата, что может повлиять на программы NASA, ведь агентство активно исследует эту тему.

Отмена кандидатуры Джареда Айзекмана

Назначение Даффи произошло на фоне значительных изменений в руководстве NASA. Ранее Трамп выдвинул на должность администратора миллиардера и частного астронавта Джареда Айзекмана, но неожиданно отозвал его кандидатуру за несколько дней до голосования в Сенате. Причиной стало ухудшение отношений с Илоном Маском, основателем SpaceX, который является близким другом Айзекмана и, собственно, предложил его на эту должность. Трамп тогда отметил, что считает "неуместным" назначать человека, тесно связанного с Маском, во главе агентства, которое является важным партнером SpaceX.

Сейчас NASA сталкивается с серьезными вызовами. Во время администрации Трампа предложены значительные сокращения бюджета агентства, что может привести к уменьшению финансирования научных программ на 25% и сокращению штата на 5000 человек. В то же время агентство работает над амбициозными целями, такими как возвращение астронавтов на Луну до середины 2027 года в рамках программы Artemis и подготовка к миссиям на Марс.

До назначения Даффи временным администратором NASA руководила Джанет Петро, которая занимала эту должность с января 2025 года. Ранее она стала первой женщиной на директорской должности Космического центра Кеннеди. Сейчас ее статус в NASA неизвестен.