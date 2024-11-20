Компанию Google заставят продать один из главных ее продуктов

Регуляторные органы преследуют крупные корпорации активнее, чем когда-либо прежде, чтобы гарантировать, что антимонопольное законодательство не нарушается. Целью этих мер является поощрение здоровой конкуренции и ее поддержка. Google – не первая и не последняя компания, которая прошла через многочисленные расследования. Последнее такое дело закончилось тем, что ее признали монополистом.

Для устранения этой монополии на рынке цифровых технологий регуляторам нужно было придумать, какой из продуктов отсоединить от компании. Основной и самый большой ее заработок – это поисковая система, поэтому эта часть бизнеса всегда была в безопасности. Кто-то предлагал отрезать от нее рекламное подразделение AdWords, а кто-то хотел лишить компанию влияния на ОС Android. Похоже, сейчас ситуация несколько прояснилась и мы наконец знаем, с чем Google придется попрощаться, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Verge.

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Как это будет

Согласно последним показаниям, Министерство юстиции США считает, что удержание Google на рынке поиска превышает допустимые пределы. Учитывая это, представители власти планируют попросить федерального судью заставить технического гиганта продать браузер Chrome, который до сих пор является самым популярным браузером в мире. Запустив его в 2008 году и прочно интегрировав с поисковой системой Google, компания смогла привлечь к нему 3,4 миллиарда пользователей. Правительственные юристы утверждают, что его использование для перекрестного продвижения продуктов Google является одним из факторов, которые позволяют все больше наращивать монополию.

Представители Министерства юстиции также хотят заставить Google отделить операционную систему Android от других своих продуктов, включая Поиск и магазин мобильных приложений Google Play, которые сейчас "продаются в комплекте", но не будут заставлять полностью ее продавать. Это будет включать, вероятно, прекращение практики установки поисковой системы по умолчанию и магазина приложений по умолчанию.

Ли-Энн Малхолланд, вице-президент Google по регуляторным вопросам, обвинила правительство в том, что оно продолжает "продвигать радикальную политику, выходящую далеко за рамки правовых аспектов в этом деле". Она также сказала, что "правительство, которое таким образом ставит свой палец на чашу весов, нанесет вред потребителям, разработчикам и американскому технологическому лидерству именно в тот момент, когда оно больше всего нужно".

Что еще

Другое требование заключается в том, что компания должна делиться большим количеством информации с рекламодателями и "давать им больше контроля над тем, где появляется их реклама".

и "давать им больше контроля над тем, где появляется их реклама". Не забыли и об искусственном интеллекте. Чиновники будут рекомендовать компании "предоставить сайтам больше возможностей для предотвращения использования их контента продуктами искусственного интеллекта Google". Таким образом попытаются ограничить взаимодействие Gemini AI с контентом в интернете . Этот шаг явно будет антиконкурентным относительно Google, учитывая, что такие разработчики, как OpenAI, Microsoft, Anthropic, Perplexity и другие не будут иметь этих ограничений на контент. Фактически это заставит Gemini отставать от всех остальных.

. Этот шаг явно будет антиконкурентным относительно Google, учитывая, что такие разработчики, как OpenAI, Microsoft, Anthropic, Perplexity и другие не будут иметь этих ограничений на контент. Фактически это заставит Gemini отставать от всех остальных. Наконец, как сообщается, регуляторы будут настаивать на "запрете эксклюзивных контрактов, которые были в центре дела против Google".

Кто купит Chrome

Потенциальная продажа Chrome также вызвала ряд вопросов о том, кто приобретет браузер. Многие предполагают, что OpenAI может получить значительную выгоду от интеграции и помочь более прочно закрепиться в индустрии.

Отделение Chrome от Google изменило бы всю индустрию, но пока одни голосуют за этот шаг, другие предупреждают, что это может потенциально проложить путь для неамериканских конкурентов, которые "захватят власть".

Google сопротивляется этим предложениям и повторяет, что они принесут больший вред потребителям и разработчикам.