Четыре волонтера уже месяц "живут на Марсе" –для чего они это делают

Четверо участников миссии CHAPEA уже месяц находятся в созданном NASA марсианском модуле Mars Dune Alpha. Впереди у них почти год изоляции, во время которого агентство будет изучать, как люди справляются с работой и бытом в среде, приближенной к условиям будущих полетов на Марс.

Четыре добровольца, участвующих в миссии CHAPEA, 19 октября вошли в 1700-футовую среду Mars Dune Alpha в космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне, где должны провести еще 344 дня. NASA опубликовало видео начала эксперимента, подчеркнув, что команда живет "как марсианские исследователи" и помогает готовиться к будущим полетам на Луну и Марс. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост NASA.

Что происходит внутри марсианского модуля?

В экипаж входят Росс Элдер – летчик-испытатель ВВС США, Эллен Эллис – полковница и офицер по вопросам закупок Космических сил США, Мэтью Монтгомери – консультант по проектированию оборудования, а также Джеймс Спайсер – технический директор в сфере оборонных и аэрокосмических технологий.

Как пишет DigitalTrends, условия эксперимента воспроизводят ключевые трудности длительного космического полета. Команде приходится работать с ограниченными ресурсами, решать технические проблемы, выдерживать изоляцию и задержки во время связи. Кроме ежедневных задач, их ждет уход за растениями, обслуживание систем жизнеобеспечения и тренировки на внешнем участке, имитирующем поверхность Марса.

Модуль состоит примерно из девяти помещений. Здесь есть общая ванная комната, зона для приема пищи и отдыха, а также отдельные комнаты для каждого участника. Отдельная часть комплекса предназначена для отработки "марсхождений".

Это уже вторая длительная миссия CHAPEA: предыдущая завершилась в июле прошлого года и длилась 378 дней. Один из членов того экипажа, Келли Гастон, вспоминал, что им приходилось полагаться друг на друга и на подготовку, ведь каждый день приносил и новые испытания, и возможности для роста.

Когда состоится настоящий пилотируемый полет на Марс, NASA пока не определило. Самый ранний прогноз – не раньше 2033 года.

Когда Марс был наиболее пригодным для жизни?

Хотя сегодня Марс – это холодная и сухая пустыня, наука давно знает, что когда-то на его поверхности текли реки. Об этом свидетельствуют глубокие каньоны, оставленные древними потоками воды. Теперь ученые нашли доказательства того, что планета могла быть даже более гостеприимной, чем считали ранее. Исследование показывает, как вулканическая активность могла создать условия, пригодные для существования микробов.

В отличие от предыдущих исследований, которые изучали влияние газов после их высвобождения на поверхности, эта работа моделировала, как сера менялась в ходе геологических процессов. В частности, как она отделялась от минералов, когда включалась в слои магмы под корой планеты. Это обеспечивает более реалистичное понимание химического состояния газа непосредственно перед его выходом на поверхность, где он формировал ранние климатические условия Марса.



