Что делает эти марсианские пещеры такими особенными?

Если на Марсе когда-то существовала жизнь, то пещеры, высеченные подземными водами, могли быть для нее идеальной средой. Даже сегодня они способны сохранять следы древних микроорганизмов, если достаточно защищены от губительного солнечного излучения, пишет 24 Канал со ссылкой на New Scientist.

Ранее большинство обнаруженных на планете углублений, похожих на пещеры, находили вблизи вулканически активных регионов. Это указывало на то, что они, вероятнее всего, являются результатом движения подземной лавы, а не воды. На Земле существуют тысячи так называемых карстовых пещер, которые образуются, когда вода растворяет горные породы. Однако, несмотря на доказательства того, что миллиарды лет назад Марс был покрыт водой, подобных пещер там до сих пор не находили.

Ситуация изменилась, когда команда исследователей под руководством Чунью Дина из Шэньчжэньского университета в Китае заявила об идентификации восьми потенциальных пещер, что, вероятно, имеют водное, а не вулканическое происхождение, говорится в исследование на страницах The Astrophysical Journal Letters. Эти объекты расположены в регионе Hebrus Valles – местности на северо-западе Марса, которая изрезана долинами и впадинами длиной в сотни километров, что, как считается, были вымыты древними наводнениями.



Каналы, ямы и пещеры в долине Гебрус на Марсе, вероятно, были вымыты древними потоками воды / Фото NASA's Mars Global Surveyor

Эти образования были зафиксированы еще во время предыдущих миссий, в частности орбитальным аппаратом Mars Global Surveyor, работавшим с 1997 по 2006 год. Команда Дина использовала данные спектрометрии с этой миссии для анализа материала вокруг входов в пещеры. Анализ показал высокое содержание карбонатных и сульфатных минералов, которые обычно образуются в присутствии воды.

Кроме того, ученые обнаружили следы древних ручьев, обрывающихся у входов в пещеры. По словам Джеймса Балдини из Даремского университета в Великобритании, это очень похоже на то, что можно наблюдать возле карстовых пещер на Земле, где поверхностный поток внезапно исчезает, поскольку его поглощает подземная пещерная система.

Что это нам дает?

В то же время Даниэль Ле Корре из Кентского университета (Великобритания) отмечает, что хотя минералогические и геологические данные действительно указывают на возможное водное происхождение, внешне эти пещеры не слишком отличаются от других марсианских пещер, которые считаются вулканическими.

Если эти объекты действительно являются водяными пещерами, они могут стать приоритетными целями для поиска окаменелых следов жизни. Как объясняет Балдини, для существования жизни нужна вода и среда, защищенная от интенсивного радиационного облучения на поверхности Марса. Хотя вулканические пещеры и лавовые трубки также являются хорошими местами для поисков, все же в водных пещерах шансов больше.

Кроме того, в этих местах также могут содержаться сталагмиты – конусообразные наросты, распространены в земных карстовых пещерах. Они могли бы служить своеобразными "капсулами времени", хранящими информацию о древнем климате Марса, например, о его температуре.

Однако Балдини добавляет, что для образования сталагмитов нужны тысячи лет постоянного потока воды, и даже если удастся отправить в эти пещеры ровер или дрон для взятия образцов, определить точное время их формирования будет чрезвычайно сложно без вмешательства человека и профессиональной лаборатории.