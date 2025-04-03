Экипаж Fram2 впервые в истории увидел оба полюса Земли с орбиты

Четверо астронавтов миссии Fram2 стали первыми людьми, которые наблюдали одновременно Северный и Южный полюса Земли из космоса. Все благодаря уникальной траектории полета космического корабля.

Полет экипажа на борту Crew Dragon компании SpaceX осуществляется по траектории с наклоном 90 градусов – все предыдущие миссии облетали Землю в направлении запад-восток, рассказывает 24 Канал.

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Уникальный полет Fram2

Астронавты получили возможность впервые открыть купол Crew Dragon – самое большое окно, которое когда-либо запускали в космос. Оно обеспечивает панорамный обзор в 360 градусов, открывая впечатляющие виды на Землю.

В состав экипажа Fram2 входят Чун Ван с Мальты, Яннике Миккельсен из Норвегии, Рабеа Рогге из Германии и Эрик Филипс из Австралии. Все они имеют опыт работы в полярных регионах, поэтому хорошо знают особенности человеческого присутствия там. Однако то, что они увидели (или, скорее, не увидели), стало для них неожиданностью.

Белые пространства без следов человеческой деятельности

Астронавты ожидали разглядеть хотя бы некоторые следы человеческой деятельности в Антарктиде, однако с высоты 460 километров им открылся лишь бескрайний белый ландшафт.

"Привет, Антарктида", – написал командир миссии Чун Ван в обновлении с орбиты. "В отличие от наших ожиданий, с высоты 460 км это только чистое белое пространство, никаких следов человеческой активности не видно".

Этот полет стал еще одним шагом в исследовании нашей планеты из космоса, открывая новые перспективы для науки и будущих космических миссий. Напомним, что миссия Fram2 стартовала 1 апреля. SpaceX отправила экипаж космических туристов в первый в истории пилотируемый полет над полюсами Земли.