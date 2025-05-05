Миссия к самому дорогому астероиду в истории потерпела сбой во время полета

Миссия NASA к чрезвычайно богатому металлами астероиду Психея столкнулась с технической неисправностью. Космический аппарат автоматически выключил двигатели из-за падения давления топлива, и теперь инженеры ищут решение, чтобы не сорвать график полета. Вот все, что известно на данный момент.

Что известно

В начале апреля космический аппарат зафиксировал падение давления топлива в магистрали, подающей газ ксенон к электрическим двигателям зонда. Давление упало с 36 до примерно 26 psi (фунтов на квадратный дюйм), после чего аппарат автоматически выключил двигатели, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное объявление NASA.

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Инженеры NASA уже расследуют, что именно стало причиной этого сбоя. Чтобы не рисковать, команда решила отложить повторный запуск двигателей как минимум до середины июня. В случае необходимости возможно переключение на резервную топливную линию – конструкция силовой установки предусматривает две идентичные системы подачи топлива.

Несмотря на эту задержку, в NASA отмечают, что пока не имеют серьезных опасений относительно сроков и безопасности всего проекта. По словам Луизы Проктер, директора отдела планетарных наук агентства, такие инциденты – не редкость в сложных межпланетных миссиях, и именно для этого предусмотрены резервные системы.

Миссия к астероиду Психея была запущена в октябре 2023 года и должна преодолеть миллиарды километров, чтобы добраться до цели – астероида Психея, расположенного в главном поясе между Марсом и Юпитером. Миссия рассчитана на восемь лет. В мае 2024 года космический аппарат впервые запустил свою солнечно-электрическую силовую установку, которая использует солнечную энергию для питания четырех электродвигателей, работающих по принципу ионного ускорения. Они создают крошечную, но стабильную тягу – всего 240 миллиньютонов. Но этого хватает для долговременного межпланетного полета.

Сейчас аппарат находится на расстоянии примерно 238 миллионов километров от Земли.

Весной 2026 года его траектория вернет его к Марсу, чтобы он мог использовать гравитацию планеты для быстрого движения к главному поясу астероидов между Марсом и Юпитером.

Зонд начнет вращаться вокруг астероида в конце июля 2029 года и уже в августе начнет детальное изучение.

Корпус аппарата имеет менее 5 метров в длину, однако его солнечные панели в развернутом состоянии растягиваются более чем на 24 метра и охватывают площадь более 74 квадратных метров. Это самые большие солнечные панели, которые когда-либо запускали в межпланетное пространство из Лаборатории реактивного движения NASA.

Сам астероид Психея является уникальным – он почти полностью состоит из металла, что делает его потенциальным ядром ранней протопланеты. По размеру – примерно 226 километров в ширину – он уступает лишь нескольким другим известным астероидам.

Стоимость этого космического объекта оценивается в более чем 10 000 квадриллионов долларов – сумма, что теоретически превышает всю мировую экономику. Хотя добыча его ресурсов остается фантастикой, изучение Психеи может дать ответ на один из важнейших вопросов – как формировались планеты на ранних этапах существования Солнечной системы.

Миссия готовилась годами и уже проходила через ряд технических проблем. Изначально запуск планировали на 2022 год, однако программное обеспечение корабля оказалось неготовым, что отложило старт на год. Менее чем за неделю до нового запуска, назначенного на 5 октября 2023 года, обнаружили еще одну неисправность, связанную с потенциальным перегревом двигателей, поэтому запуск перенесли еще на неделю.

Пока что все системы, кроме топливной магистрали, работают исправно. Инженеры продолжают мониторинг ситуации, ведь до момента коррекции траектории осталось не так много времени.