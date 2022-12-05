Астронавты на МКС вырастят карликовые томаты ради эксперимента

NASA давно экспериментирует с выращиванием растений на МКС, чтобы понять, какими свойствами обладают космические овощи. Раньше, например, астронавты сажали перец, а теперь попытаются повторить свой успех с помидорами.

Выращивание помидоров является одним из этапов более масштабного эксперимента NASA по садоводству. Космическое агентство дало новой фазе название Veg-05.

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Детали эксперимента

Мы тестируем помидоры, изучая влияние светового спектра на то, как хорошо растет урожай, насколько вкусны и питательны помидоры, а также на микробную активность на плодах и растениях. Мы также изучаем общее влияние выращивания, ухода и потребления урожая на поведенческое здоровье экипажа. Все это позволит получить ценные данные для будущих космических исследований,

– говорит Джоя Масса, ученая из NASA.

Помидоры будут выращиваться в системе производства овощей, или Veggie, космическом саду станции, который астронавты использовали для выращивания некоторых продуктов питания раньше. Это не теплица в привычном понимании. Veggie имеет размеры обычного чемодана, но это не помешало астронавтам успешно выращивать салат, капусту, перец и даже цветы.

NASA надеется таким образом проверить возможность самообеспечения астронавтов пищей, которая будет разнообразнее, чем раньше. Кроме того, исследования могут помочь улучшить культуры для выращивания на Земле, чтобы повысить урожайность и сделать растения устойчивыми к болезням.

Пройдет некоторое время, прежде чем появятся целые фермы в космосе, на Луне или Марсе, но эксперименты Veggie будут иметь решающее значение для достижения этой цели.