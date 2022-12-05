Вирощування помідорів є одним із етапів більш масштабного експерименту NASA із садівництва. Космічне агентство дало новій фазі назву Veg-05.

Цікаво На Міжнародній космічній станції розгорнуть повноцінну теплицю: деталі плану

Деталі експерименту

Ми тестуємо помідори, вивчаючи вплив світлового спектра на те, наскільки добре росте врожай, наскільки смачні та поживні помідори, а також на мікробну активність на плодах і рослинах. Ми також вивчаємо загальний вплив вирощування, догляду та споживання врожаю на поведінкове здоров'я екіпажу. Все це дозволить отримати цінні дані для майбутніх космічних досліджень,

– каже Джоя Масса, науковиця з NASA.

Помідори будуть вирощуватися в системі виробництва овочів, або Veggie, космічному саду станції, який астронавти використовували для вирощування деяких харчів раніше. Це не теплиця в звичному розумінні. Veggie має розміри звичайної валізи, але це не завадило астронавтам успішно вирощувати салат, капусту, перець і навіть квіти.

NASA сподівається таким чином перевірити можливість самозабезпечення астронавтів їжею, яка буде більш різноманітною, ніж раніше. Крім того, дослідження можуть допомогти покращити культури для вирощування на Землі, щоб підвищити врожайність та зробити рослини стійкими до хвороб.

Пройде деякий час, перш ніж з'являться цілі ферми в космосі або на Місяці чи Марсі, але експерименти Veggie будуть мати вирішальне значення для досягнення цієї мети.