NASA отправила астронавтов в капсулу Crew Dragon из-за риска аварии на МКС

На Международной космической станции снова возникли проблемы из-за многолетней утечки воздуха в российском сегменте. Ситуация заставила NASA временно перевести часть экипажа в режим повышенной готовности, хотя опасности в конце концов удалось избежать.

Об инциденте сообщает SpaceNews. Еще 5 июня NASA приказала пятерым американским астронавтам на борту Международной космической станции временно перейти к космическому кораблю Crew Dragon и "подготовиться к возможному экстренному развитию событий".

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Речь идет о четырех членах экипажа миссии Crew-12, которые находятся на станции с февраля, а также астронавта NASA Криса Уильямса, который прибыл на орбиту на российском корабле "Союз" еще в ноябре прошлого года.

Около 9:00 по восточному времени США Центр управления полетами в Хьюстоне приказал экипажу перейти к Crew Dragon и создать так называемое "безопасное убежище" на случай чрезвычайной ситуации. Астронавтам даже не приказывали сразу надевать герметичные скафандры, поскольку сначала ситуацию оценивали как меру предосторожности.

The Zvezda service module transfer tunnel, known as PrK, has suffered from cracks and leaks for some time, and has been mitigated by Roscosmos as much as possible to date. The cracks have always been a concern that NASA watches very closely. NASA and Roscosmos have been working… — Bethany Stevens (@NASASpox) June 5, 2026

В конце концов российские космонавты отказались от самой рискованной части работ. Вместо вмешательства в конструкцию они провели дополнительные измерения и осмотр проблемного участка.

В Роскосмосе сообщили, что специалисты обнаружили два возможных места утечки. Одно из них космонавты обработали герметиком, а для второго, расположенного на конической части отсека, подготовили дальнейшие ремонтные работы.

После этого NASA позволила экипажу Crew-12 покинуть Dragon и вернуться к обычному расписанию, о чем рассказала пресс-секретарь NASA Бетани Стивенс на своей странице в X.

Что не так с российским модулем?

Причиной тревоги стали работы, которые планировали выполнить российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев в отсеке ПрК модуля "Звезда". Именно этот участок уже несколько лет остается источником небольших утечек воздуха.

ПрК выполняет роль переходного отсека между стыковочным узлом для грузовых кораблей "Прогресс" и остальным модулем "Звезда". В последние дни скорость утечки возросла, особенно во время работ внутри этого отсека.

По данным NASA, Роскосмос решил провести более масштабную инспекцию и ремонт. Для этого российская сторона рассматривала возможность срезания одного из конструктивных кронштейнов, чтобы получить доступ к вероятному месту утечки.

В NASA считали, что такая процедура создает повышенный риск для конструкции отсека. Именно поэтому американское агентство решило временно перевести своих астронавтов в защищенное положение внутри корабля Dragon.

Споры вокруг утечки продолжаются не первый год

Проблема с российским модулем остается одной из самых длительных технических загадок МКС. Утечку воздуха в этом отсеке фиксируют уже несколько лет.

В начале 2026 года NASA сообщала, что после нанесения герметика на трещины и подозрительные участки утечку вроде бы удалось устранить. В марте исполняющий обязанности заместителя администратора NASA по космическим операциям Джоэл Монтальбано даже заявил во время слушаний в Палате представителей США: "Сейчас утечек нет. Они нанесли герметик, и мы не теряем воздух".

Однако уже в конце апреля представители Консультативного совета NASA по вопросам МКС сообщили, что агентство и Роскосмос до сих пор не пришли к общему мнению относительно причин появления трещин и реального уровня опасности.

Американская сторона также выражала обеспокоенность тем, что российские партнеры не всегда придерживаются согласованных процедур эксплуатации ПрК. В частности, NASA настаивала на снижении давления в этом отсеке, когда он не используется.

Из-за неопределенности вокруг проблемы NASA применяет дополнительные меры безопасности. Когда люк к ПрК открыт, астронавты остаются в американском сегменте станции, а люк между американской и российской частями МКС закрывают.