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Техно Искусственный интеллект Anthropic создала ИИ, который "умеет думать" в разы дешевле конкурентов
26 февраля, 20:39
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Anthropic создала ИИ, который "умеет думать" в разы дешевле конкурентов

Михаил Года

Разработка нового флагманского искусственного интеллекта Claude 3.7 Sonnet стоила компании Anthropic лишь "несколько десятков миллионов долларов" и потребовала менее 10¹⁴ терафлопов вычислительной мощности. Это значительно меньше затрат конкурентов на аналогичные модели.

Об этом сообщил профессор Уортонской школы бизнеса Итан Моллик, который процитировал разъяснение пресс-службы Anthropic, сообщает 24 Канал.

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Представители Anthropic связались со мной и уточнили, что Claude 3.7 Sonnet не следует считать моделью с мощностью 10²⁶ флопс, а ее обучение стоило всего несколько десятков миллионов долларов»,
отметил он.

Также он добавил, что будущие модели будут значительно масштабнее.

Если стоимость тренировки Claude 3.7 Sonnet действительно составляла всего несколько десятков миллионов долларов, это свидетельствует о понижении издержек на разработку искусственного интеллекта.

Ранее генеральный директор Anthropic Дарио Амодей заявлял, что обучение предыдущей модели, среднего по размеру Claude 3.5 Sonnet, обошлось в схожую сумму.

Для сравнения, OpenAI потратила около 100 миллионов долларов на разработку GPT-4, а Google инвестировала примерно 200 миллионов долларов в обучение Gemini Ultra.

Будущие затраты на искусственный интеллект

Несмотря на текущее снижение стоимости тренировки моделей, Амодей не ожидает, что эта тенденция сохранится надолго. В перспективе обучение мощным системам искусственного интеллекта будет стоить миллиарды долларов, особенно с учетом затрат на проверку безопасности и базовые исследования.

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Сейчас на рынке появляются новые AI-модели, ориентированы на "логические соображения", требующих больше времени на обработку запросов. Это значит, что вычислительные ресурсы для их работы будут расти, что, в свою очередь, может повлиять на общую стоимость разработки будущих систем.