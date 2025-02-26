Anthropic создала ИИ, который "умеет думать" в разы дешевле конкурентов

Разработка нового флагманского искусственного интеллекта Claude 3.7 Sonnet стоила компании Anthropic лишь "несколько десятков миллионов долларов" и потребовала менее 10¹⁴ терафлопов вычислительной мощности. Это значительно меньше затрат конкурентов на аналогичные модели.

Об этом сообщил профессор Уортонской школы бизнеса Итан Моллик, который процитировал разъяснение пресс-службы Anthropic, сообщает 24 Канал.

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Представители Anthropic связались со мной и уточнили, что Claude 3.7 Sonnet не следует считать моделью с мощностью 10²⁶ флопс, а ее обучение стоило всего несколько десятков миллионов долларов»,

– отметил он.

Также он добавил, что будущие модели будут значительно масштабнее.

Если стоимость тренировки Claude 3.7 Sonnet действительно составляла всего несколько десятков миллионов долларов, это свидетельствует о понижении издержек на разработку искусственного интеллекта.

Ранее генеральный директор Anthropic Дарио Амодей заявлял, что обучение предыдущей модели, среднего по размеру Claude 3.5 Sonnet, обошлось в схожую сумму.

Для сравнения, OpenAI потратила около 100 миллионов долларов на разработку GPT-4, а Google инвестировала примерно 200 миллионов долларов в обучение Gemini Ultra.

Будущие затраты на искусственный интеллект

Несмотря на текущее снижение стоимости тренировки моделей, Амодей не ожидает, что эта тенденция сохранится надолго. В перспективе обучение мощным системам искусственного интеллекта будет стоить миллиарды долларов, особенно с учетом затрат на проверку безопасности и базовые исследования.

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Сейчас на рынке появляются новые AI-модели, ориентированы на "логические соображения", требующих больше времени на обработку запросов. Это значит, что вычислительные ресурсы для их работы будут расти, что, в свою очередь, может повлиять на общую стоимость разработки будущих систем.