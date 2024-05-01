monobank не работает: в приложении произошел сбой

В среду, 1 мая в банковском приложении monobank произошел сбой. Пользователи столкнулись с невозможностью попасть в программу.

Как сообщает 24 Канал, при попытке попасть в приложение, оно зависает на стартовом экране и не загружается. Поэтому нет возможности воспользоваться банковскими услугами и функциями программы.

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О сбое в программе сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский в своем телеграмм-канале.

Когда приложение заработает снова, пока неизвестно.

Проблемы в monobank

Стоит отметить, что это уже пятый сбой monobank с начала 2024 года. Предыдущий состоялся в середине апреля и отличался похожими проблемами.

Кроме этого, monobank постоянно страдает от DDoS-атак страны-агрессора. Так, одна из крупнейших таких атак на банк состоялась 19 января. Тогда в компании заявили, что на банк осуществили мощнейшую DDoS-атаку.

Осторожно, мошенники!

Стоит добавить, что в марте украинцам сообщили о новой мошеннической схеме, которая приобрела массовый характер. Клиентам банка в Telegram начали поступать сообщения якобы от monobank, которые касались "ограничения на банке накопления". Чтобы отменить это "ограничение" клиенты должны были ответить на звонок из банка.

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Тогда в Киберполиции отметили, что реагировать на такие сообщения не нужно и критически важно не предоставлять таким "сотрудникам" любую личную информацию.

Официальный чат monobank не использует в переписке никаких эмодзи и является верифицированным.