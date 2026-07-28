В Monobank теперь можно заблокировать переводы от нежелательных лиц

Онлайн-банк monobank представил новую функцию, позволяющую клиентам блокировать денежные переводы от нежелательных лиц. Теперь пользователи могут прекратить поток мелких платежей с назойливыми сообщениями от тех, кто игнорирует бан в мессенджерах – например, от ваших бывших.

Финансовый черный список

О появлении этого инструмента рассказал соучредитель финучреждения Олег Гороховский . Поводом к разработке стали многочисленные жалобы клиентов в социальных сетях. Люди рассказывали, что их бывшие партнеры, несмотря на блокировку практически повсюду, находили способ "достать" их через банковское приложение. Они присылали символические суммы, например, 1 гривну, добавляя к переводу оскорбительные или навязчивые комментарии, которые получатель непременно видел в уведомлениях.

Представляем новую функцию – заблокировать прежнего. Теперь банить можно любого, чьи предания вам почему-то надоедают,

– прокомментировал соучредитель monobank Олег Гороховский.

Как это работает и зачем это нужно

Механика блокировки максимально проста и доступна каждому клиенту. Если вы получили нежелательный перевод, необходимо открыть его детали в выписке приложения и выбрать опцию блокировки отправителя. После этого человек больше не сможет использовать денежные переводы как способ связи с вами.

Важно, что функция не ограничивается только личными отношениями – забанить можно любого пользователя, чьи транзакции кажутся вам подозрительными или просто надоедают. Это становится надежным барьером против специфического вида финансового преследования.

Но я бы не злоупотреблял функцией, потому что не так много людей в мире, которые готовы платить, чтобы вам что-то сказать,

– добавил Олег Гороховский.

Раньше единственным радикальным способом избежать подобных сообщений было полное закрытие карточного счета. Теперь же monobank предлагает техническое решение, позволяющее точечно ограничивать доступ, сохраняя удобство пользования банковскими сервисами.