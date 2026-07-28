Техно Интернет В Monobank теперь можно заблокировать переводы от нежелательных лиц
28 июля, 15:59
2

В Monobank теперь можно заблокировать переводы от нежелательных лиц

Александр Гайдамашко

Онлайн-банк monobank представил новую функцию, позволяющую клиентам блокировать денежные переводы от нежелательных лиц. Теперь пользователи могут прекратить поток мелких платежей с назойливыми сообщениями от тех, кто игнорирует бан в мессенджерах – например, от ваших бывших.

Финансовый черный список

О появлении этого инструмента рассказал соучредитель финучреждения Олег Гороховский . Поводом к разработке стали многочисленные жалобы клиентов в социальных сетях. Люди рассказывали, что их бывшие партнеры, несмотря на блокировку практически повсюду, находили способ "достать" их через банковское приложение. Они присылали символические суммы, например, 1 гривну, добавляя к переводу оскорбительные или навязчивые комментарии, которые получатель непременно видел в уведомлениях.

Представляем новую функцию – заблокировать прежнего. Теперь банить можно любого, чьи предания вам почему-то надоедают,
– прокомментировал соучредитель monobank Олег Гороховский.

Как это работает и зачем это нужно

Механика блокировки максимально проста и доступна каждому клиенту. Если вы получили нежелательный перевод, необходимо открыть его детали в выписке приложения и выбрать опцию блокировки отправителя. После этого человек больше не сможет использовать денежные переводы как способ связи с вами.

Важно, что функция не ограничивается только личными отношениями – забанить можно любого пользователя, чьи транзакции кажутся вам подозрительными или просто надоедают. Это становится надежным барьером против специфического вида финансового преследования.

Но я бы не злоупотреблял функцией, потому что не так много людей в мире, которые готовы платить, чтобы вам что-то сказать,
– добавил Олег Гороховский.

Раньше единственным радикальным способом избежать подобных сообщений было полное закрытие карточного счета. Теперь же monobank предлагает техническое решение, позволяющее точечно ограничивать доступ, сохраняя удобство пользования банковскими сервисами.

Связанные темы:

Приложения Monobank
Техно
Интернет