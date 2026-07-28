Фінансовий чорний список

Про появу цього інструменту розповів співзасновник фінустанови Олег Гороховський. Приводом для розробки стали численні скарги клієнтів у соціальних мережах. Люди розповідали, що їхні колишні партнери, попри блокування практично всюди, знаходили спосіб "дістати" їх через банківський застосунок. Вони надсилали символічні суми, наприклад, 1 гривню, додаючи до переказу образливі чи нав'язливі коментарі, які отримувач неодмінно бачив у сповіщеннях.

Презентуємо нову функцію – заблокувати колишнього. Тепер банити можна будь-кого, чиї перекази вам чомусь набридають,

– прокоментував співзасновник monobank Олег Гороховський.

Як це працює та навіщо це потрібно

Механіка блокування максимально проста та доступна кожному клієнту. Якщо ви отримали небажаний переказ, потрібно відкрити його деталі у виписці застосунку та вибрати опцію блокування відправника. Після цього людина більше не зможе використовувати грошові перекази як спосіб зв'язку з вами.

Важливо, що функція не обмежується лише особистими стосунками – забанити можна будь-якого користувача, чиї транзакції здаються вам підозрілими або просто набридають. Це стає надійним бар'єром проти специфічного виду фінансового переслідування.

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Але я б не зловживав функцією, бо не так багато людей у світі, які готові платити, щоб вам щось сказати,

– додав Олег Гороховський.

Раніше єдиним радикальним способом уникнути подібних повідомлень було повне закриття карткового рахунку. Тепер же monobank пропонує технічне рішення, яке дозволяє точково обмежувати доступ, зберігаючи зручність користування банківськими сервісами.