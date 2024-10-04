Мошенники обманули Apple на тысячи iPhone, но наконец-то попались

Пара, которая подменила 6 000 iPhone подделками, отправилась под суд и уже получила приговоры. Мошенники воспользовались пробелом в программе ремонта и обогатились на миллионы долларов.

Как работала схема

Метод, к которому прибегли мошенники, был весьма хитроумным. И даже несмотря на то, что такие случаи с Apple уже случались, компания не сразу распознала обман. В результате пара из Мэриленда обманула производителя на 2,5 миллиона долларов.

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Суть обмана заключалась в замене серийного номера на купленных по дешевке подделках-клонах, чтобы они выглядели настоящими. При проверке в базе Apple они будут определяться как смартфоны компании, но на самом деле таковыми не будут на уровне железа. Затем неработающие устройства, которые невозможно было включить, обменивали на новые iPhone непосредственно в магазинах Apple, где работники не имеют возможности заглянуть под крышку смартфона, или присылали подделки по почте, получая взамен настоящие новые экземпляры, как того требует закон. Когда обман замечали – предположительно, это происходило на заводе – было уже поздно.

Федеральный суд присяжных в США признал 33-летнего Хаотянь Суня и 33-летнего Пенфей Сюэ виновными в этой схеме. Двух граждан Китая, проживавших в штате Мэриленд, обвинили в сговоре с целью совершения почтового мошенничества и мошенничестве с почтовыми отправлениями.

Судья окружного суда Тимоти Келли приговорил Суня к 57 месяцам заключения, а Сюэ – к 54 месяцам заключения. Кроме того, первый отбудет еще три года под надзором и выплатит 1 072 000 долларов возмещения, а второй заплатит 397 800 долларов штрафа. Сумма, подлежащая возмещению, будет составлять сумму, которую дуэт получил после продажи полученных обманным путем iPhone, а не общую сумму убытков, понесенных компанией Apple. Предположительно, какое-то количество устройств они продать не успели и их вернут компании.