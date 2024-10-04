Як працювала схема

Метод, до якого вдалися шахраї, був вельми хитромудрим. І навіть попри те, що такі випадки з Apple уже траплялися, компанія не відразу розпізнала обман. У результаті пара з Меріленду ошукала виробника на 2,5 мільйона доларів.

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Суть обману полягала в заміні серійного номера на куплених задешево підробках-клонах, щоб вони виглядали справжніми. Під час перевірки у базі Apple вони будуть визначатися як смартфони компанії, але насправді такими не будуть на рівні заліза. Потім непрацюючі пристрої, які неможливо було ввімкнути, обмінювали на нові iPhone безпосередньо в магазинах Apple, де працівники не мають змоги зазирнути під кришку смартфона, або надсилали підробки поштою, отримуючи натомість справжні нові екземпляри, як того вимагає закон. Коли обман помічали – імовірно, це ставалося на заводі – було вже пізно.

Федеральний суд присяжних у США визнав 33-річного Хаотянь Суня та 33-річного Пенфей Сюе винними у цій схемі. Двох громадян Китаю, які проживали в штаті Меріленд, звинуватили у змові з метою вчинення поштового шахрайства та шахрайстві з поштовими відправленнями.

Суддя окружного суду Тімоті Келлі засудив Суня до 57 місяців ув'язнення, а Сюе – до 54 місяців ув'язнення. Крім того, перший відбуде ще три роки під наглядом і виплатить 1 072 000 доларів відшкодування, а другий заплатить 397 800 доларів штрафу. Сума, що підлягає відшкодуванню, складатиме суму, яку дует отримав після продажу отриманих обманним шляхом iPhone, а не загальну суму збитків, понесених компанією Apple. Імовірно, якусь кількість пристроїв вони продати не встигли і їх повернуть компанії.