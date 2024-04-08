Будет ли видно в Украине солнечное затмение 8 апреля

Уже через несколько часов начнется солнечное затмение. Увидеть его посчастливится далеко не всем на планете. Лишь несколько миллионов человек смогут наблюдать за полной фазой, когда Луна закроет Солнце на 100 процентов.

Где можно увидеть солнечное затмение

К сожалению, жителям Европы, в том числе и Украины, на этот раз не удастся увидеть затмение. Зрелище будет доступно только тем украинцам, которые находятся в США, Канаде и Мексике, пишет 24 Канал.

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Солнечное затмение погрузит части 15 штатов США во внезапную темноту, когда огромная тень от Луны пронесется над континентом.

Пересекая северо-восток от Мексики до Канады в течение нескольких часов, полное солнечное затмение 8 апреля будет видно примерно 44 миллионам людей, живущих на пути полного затмения. В то же время частичное затмение будет видно почти по всей территории США.



Карта прохождения полного солнечного затмения в Северной Америке 8 апреля 2024 года / Фото GreatAmericanEclipse.com

Полное затмение будет видно только вдоль узкой линии, шириной в 185 километров. Длина ее составит 16 000 километров. Этот путь начинается в Синалоа, Мексика, пересекает 15 штатов США, затем проходит через канадские провинции Онтарио, Квебек, Нью-Брансуик, Новую Шотландию, Остров Принца Эдуарда и Ньюфаундленд, прежде чем покинуть континент.

Американские штаты, где можно будет увидеть полнолуние: Техас, Оклахома, Арканзас, Миссури, Кентукки, Теннесси, Иллинойс, Индиана, Огайо, Мичиган, Пенсильвания, Нью-Йорк, Вермонт, Нью-Гемпшир и Мэн — хотя на Теннесси и Мичиган заглянет лишь тень Луны.

Только в этих штатах будет видно полную фазу затмения, но даже в них вам нужно находиться в пределах пути полного затмения, чтобы увидеть полное затмение.

Во сколько часов начинается затмение?

Затмение достигнет суши в Мазатлане, штат Синалоа, в 9:51 утра по местному времени (12:51 вечера по восточному времени), согласно данным Time and Date. Лунная тень будет пересекать континент в течение нескольких часов, прежде чем достигнет моря возле канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор в 17:16 по местному времени.

Как безопасно наблюдать затмение

Чтобы наблюдать частичные фазы затмения, вы ОБЯЗАТЕЛЬНО должны постоянно носить специальные защитные очки, например, пару очков для наблюдения за солнечным затмением, сертифицированных по стандарту ISO. Это актуально независимо от того, находитесь ли вы на пути полного затмения, или нет.

Ни в коем случае не смотрите на затмение прямо, без защитных очков, иначе вы рискуете получить необратимые повреждения глаз.