Де можна побачити сонячне затемнення

На жаль, мешканцям Європи, в тому числі й України, цього разу не вдасться побачити затемнення. Видовище буде доступне лише тим українцям, які перебувають у США, Канаді та Мексиці, пише 24 Канал.

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Сонячне затемнення занурить частини 15 штатів США в раптову темряву, коли величезна тінь від Місяця пронесеться над континентом.

Перетинаючи північний схід від Мексики до Канади протягом декількох годин, повне сонячне затемнення 8 квітня буде видно приблизно 44 мільйонам людей, які живуть на шляху повного затемнення. Водночас часткове затемнення буде видно майже по всій території США.



Карта проходження повного сонячного затемнення в Північній Америці 8 квітня 2024 року / Фото GreatAmericanEclipse.com

Повне затемнення буде видно лише вздовж вузької лінії, шириною в 185 кілометрів. Довжина її складе 16 000 кілометрів. Цей шлях починається в Сіналоа, Мексика, перетинає 15 штатів США, потім проходить через канадські провінції Онтаріо, Квебек, Нью-Брансвік, Нову Шотландію, Острів Принца Едуарда і Ньюфаундленд, перш ніж покинути континент.

Американські штати, де можна буде побачити повню: Техас, Оклахома, Арканзас, Міссурі, Кентуккі, Теннессі, Іллінойс, Індіана, Огайо, Мічиган, Пенсильванія, Нью-Йорк, Вермонт, Нью-Гемпшир та Мен — хоча на Теннессі та Мічиган загляне лише тінь Місяця.

Тільки в цих штатах буде видно повну фазу затемнення, але навіть у них вам потрібно перебувати в межах шляху повного затемнення, щоб побачити повне затемнення.

О котрій годині починається затемнення?

Затемнення досягне суші в Мазатлані, штат Сіналоа, о 9:51 ранку за місцевим часом (12:51 вечора за східним часом), згідно з даними Time and Date. Місячна тінь буде перетинати континент протягом декількох годин, перш ніж досягне моря біля канадської провінції Ньюфаундленд і Лабрадор о 17:16 за місцевим часом.

Як безпечно спостерігати затемнення

Щоб спостерігати часткові фази затемнення, ви ОБОВ'ЯЗКОВО повинні постійно носити спеціальні захисні окуляри, наприклад, пару окулярів для спостереження за сонячним затемненням, сертифікованих за стандартом ISO. Це актуально незалежно від того, чи перебуваєте ви на шляху повного затемнення, чи ні.

Ні в якому разі не дивіться на затемнення прямо, без захисних окулярів, інакше ви ризикуєте отримати незворотні пошкодження очей.