Ученые не знают, как это объяснить: крошечный объект за орбитой Нептуна имеет атмосферу

Далеко за орбитой Нептуна астрономы обнаружили нечто, противоречащее классическим моделям планетологии. Объект, чьи размеры казались слишком малыми для удержания газов, продемонстрировал наличие собственной воздушной оболочки. Это заставляет ученых пересмотреть историю эволюции далеких миров нашей системы.

Почему находка в поясе Койпера считается невозможной?

В глубоком космосе, за пределами орбиты Нептуна, астрономы наткнулись на крошечный мир, который бросает вызов нашему пониманию небесных тел. Этот загадочный объект, известный под официальным номером (612533) 2002 XV93, имеет диаметр всего около 500 километров. С точки зрения астрофизики, он слишком мал, чтобы его слабая гравитация могла удерживать атмосферу в течение длительного времени, однако результаты наблюдений свидетельствуют об обратном, говорится в исследовании, которое появилось в Nature Astronomy.

Объект 2002 XV93 относится к классу плутино – малых тел, движущихся по орбите, подобной траектории Плутона. Он находится в резонансе с Нептуном и расположен на расстоянии, что в 40 раз превышает дистанцию от Земли до Солнца.

На момент исследования этот "космический снежок" находился на расстоянии более 5,5 миллиардов километров от нас. Такие объекты считаются своеобразной ископаемой летописью ранней Солнечной системы, поскольку они хранят информацию о ее первичном составе.

Исследовать такие тела чрезвычайно трудно из-за их удаленности и низкой отражательной способности. Однако в январе 2024 года группе астрономов под руководством Ко Аримацу из Национальной астрономической обсерватории Японии (NAOJ) улыбнулась удача. Они наблюдали редкое явление – звездное покрытие, когда объект 2002 XV93 прошел прямо перед далекой звездой, на мгновение затмив ее свет.

Наблюдения проводились с трех разных локаций в Японии. Если бы это была просто голая скала, свет звезды исчез бы мгновенно и так же резко появился бы снова. Зато ученые зафиксировали постепенное угасание и возвращение света в течение примерно 1,5 секунды до и после полного перекрытия звезды.

Эти данные согласуются с ослаблением света через атмосферу,

– отмечают исследователи в статье.

По подсчетам ученых, атмосфера 2002 XV93 в 5 – 10 миллионов раз тоньше земной и в 50 – 100 раз разреженнее, чем атмосфера Плутона. Вероятнее всего, она состоит из метана, азота или монооксида углерода. Самым потрясающим является то, что такая тонкая оболочка должна исчезнуть за несколько сотен или тысячу лет. Это означает, что она или только что образовалась, или постоянно пополняется.

Это открытие свидетельствует о том, что традиционное представление, согласно которому глобальные плотные атмосферы формируются только вокруг крупных планет, должно быть пересмотрено,

– прокомментировал Ко Аримацу.

Он добавляет, что находка была "действительно неожиданной" и ставит под сомнение теорию, что атмосферы являются прерогативой только планет-гигантов, карликовых планет или крупных спутников.

Откуда там атмосфера?

Сейчас ученые рассматривают два основных сценария:

Первый – столкновение с кометой, которое высвободило газ, создав временную атмосферу.

Второй – наличие активных криовулканов, которые выбрасывают летучие вещества из недр объекта.

Алан Стерн, ведущий ученый миссии NASA New Horizons, который не принимал участия в исследовании, отметил: "Это удивительное событие, но оно остро нуждается в независимой проверке. Последствия являются глубокими, если это подтвердится".

В будущем проверить состав этой загадочной оболочки поможет космический телескоп Джеймса Вебба. Хотя, как пишет Phys.org, ранее телескоп будет наблюдал за этим объектом и не обнаружил на нем газов, похоже, нужны новые наблюдения.

Вам также будет интересно узнать: что такое Пояс Койпера?

Пояс Койпера – это огромная область в нашей Солнечной системе, расположенная за орбитой Нептуна. Она похожа на главный пояс астероидов, но значительно больше по размерам: в десятки раз шире и в сотни раз массивнее. Это пространство заполнено остатками материала, образовавшегося во время формирования планет около 4,5 миллиарда лет назад.



Пояс Койпера / Фото Vito Technology

В отличие от пояса астероидов, который состоит преимущественно из камней и металлов, большинство объектов в поясе Койпера – это ледяные тела. Они содержат замерзшую воду, аммиак, метан и другие соединения. Именно отсюда происходит много короткопериодических комет, которые время от времени приближаются к Солнцу.

Самым известным жителем этой области является Плутон, который когда-то считался девятой планетой, а теперь теперь классифицируется как карликовая планета. Кроме него, в поясе Койпера существуют сотни тысяч других объектов, а также миллионы мелких ледяных фрагментов. Изучение этой зоны помогает ученым лучше понять начальные этапы развития нашей звездной системы.