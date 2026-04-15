Вернут ли Плутону статус планеты?

История началась во время школьной экскурсии в Музей науки и инноваций в городе Тампа. Каэла Полкингхорн, ученица четвертого класса, посетила сеанс в планетарии, где демонстрировали фильм о планетах Солнечной системы. На большом экране восемь планет были изображены как единая дружная семья, объединившаяся вокруг Солнца. Однако Плутон остался вне этого круга – он был нарисован одиноким и грустным где-то на заднем плане. Эта картина настолько поразила девочку, что она решила действовать. Каэла сравнила Плутон с маленьким младенцем, который нуждается в защите и любви из-за своих небольших размеров, пишет Mashable.

Вместе со своими одноклассниками Каэла написала письмо в NASA с просьбой вернуть Плутону статус полноправной планеты. Мать девочки, Бренди Полкингхорн, поддержала инициативу дочери. Сначала письмо планировали просто отправить по почте, но впоследствии семья показала его знакомому метеорологу Майку Бойлану, который имеет большую аудиторию в социальных сетях. После публикации фотографии письма на платформе X события начали развиваться очень стремительно.

На обращение лично ответил администратор NASA лично Джаред Айзекман. Он заверил юную исследовательницу, что агентство "уже изучает этот вопрос". Хотя NASA не имеет полномочий самостоятельно менять официальные научные классификации, такое публичное заявление руководителя ведомства имеет значительный вес в научном сообществе. Представители космического агентства позже подтвердили, что Айзекман действительно поддерживает идею восстановления статуса Плутона.

Плутон: планета или нет

Споры вокруг статуса Плутона не утихают с 2006 года. Тогда Международный астрономический союз ввел новые критерии для планет, согласно которым объект должен не только иметь округлую форму, но и доминировать на своей орбите, расчищая ее от других тел. Плутон не смог соответствовать последнему требованию, из-за чего его перевели в категорию карликовых планет. Это решение до сих пор воспринимается многими как болезненная потеря, особенно среди тех, кто воспитывался на старых учебниках по астрономии.

Планетарный физик Филипп Метцгер из Университета Центральной Флориды замечает, что многие ученые продолжают называть Плутон планетой из-за его сложной геологической структуры и активных процессов на поверхности. По его мнению, если такая терминология полезна для исследований, ее следует использовать, а поддержка со стороны NASA может помочь сформировать новый международный консенсус по этому вопросу.

Интересно, что в 2024 году Плутон получил официальное признание на уровне штата Аризона – губернатор Кейти Гоббс объявила его официальной планетой штата, поскольку именно там в 1930 году Клайд Томбо сделал свое историческое открытие.

От кого зависит решение?

Решение о статусах космических тел принимает Международный астрономический союз, но пока он сохраняет сдержанность. Представители организации отмечают, что классификации базируются на доказательствах и международном согласовании, однако они могут быть пересмотрены при наличии новых аргументов.