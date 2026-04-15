Чи повернуть плутону статус планети?

Історія почалася під час шкільної екскурсії до Музею науки та інновацій у місті Тампа. Каела Полкінгхорн, учениця четвертого класу, відвідала сеанс у планетарії, де демонстрували фільм про планети Сонячної системи. На великому екрані вісім планет були зображені як єдина дружня родина, що об'єдналася навколо Сонця. Однак Плутон залишився поза цим колом – він був намальований самотнім і сумним десь на задньому плані. Ця картина настільки вразила дівчинку, що вона вирішила діяти. Каела порівняла Плутон із маленьким немовлям, яке потребує захисту та любові через свої невеликі розміри, пише Mashable.

Разом зі своїми однокласниками Каела написала листа до NASA з проханням повернути Плутону статус повноправної планети. Мати дівчинки, Бренді Полкінгхорн, підтримала ініціативу доньки. Спочатку лист планували просто відправити поштою, але згодом родина показала його знайомому метеорологу Майку Бойлану, який має велику аудиторію в соціальних мережах. Після публікації фотографії листа на платформі X події почали розвиватися дуже стрімко.

На звернення особисто відповів адміністратор NASA Джаред Айзекман. Він запевнив юну дослідницю, що агентство "вже вивчає це питання". Хоча NASA не має повноважень самостійно змінювати офіційні наукові класифікації, така публічна заява керівника відомства має значну вагу в науковій спільноті. Представники космічного агентства пізніше підтвердили, що Айзекман дійсно підтримує ідею відновлення статусу Плутона.

Плутон: планета чи ні

Суперечки навколо статусу Плутона не вщухають з 2006 року. Тоді Міжнародний астрономічний союз запровадив нові критерії для планет, згідно з якими об'єкт повинен не лише мати округлу форму, а й домінувати на своїй орбіті, розчищаючи її від інших тіл. Плутон не зміг відповідати останній вимозі, через що його перевели до категорії карликових планет. Це рішення досі сприймається багатьма як болісна втрата, особливо серед тих, хто виховувався на старих підручниках з астрономії.

Планетарний фізик Філіп Метцгер з Університету Центральної Флориди зауважує, що багато науковців продовжують називати Плутон планетою через його складну геологічну структуру та активні процеси на поверхні. На його думку, якщо така термінологія корисна для досліджень, її слід використовувати, а підтримка з боку NASA може допомогти сформувати новий міжнародний консенсус щодо цього питання.

Цікаво, що у 2024 році Плутон отримав офіційне визнання на рівні штату Аризона – губернаторка Кейті Гоббс оголосила його офіційною планетою штату, оскільки саме там у 1930 році Клайд Томбо зробив своє історичне відкриття.

Від кого залежить рішення?

Рішення про статуси космічних тіл приймає Міжнародний астрономічний союз, але поки що він зберігає стриманість. Представники організації зазначають, що класифікації базуються на доказах та міжнародному погодженні, проте вони можуть бути переглянуті за наявності нових аргументів.