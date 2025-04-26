Ученые выяснили точный момент, когда заряд смартфона вызывает у людей панику

Низкий заряд батареи смартфона может вызвать у людей настоящую панику – и она наступает раньше, чем вы думаете. Новое исследование показало, на каком уровне заряда мы начинаем нервничать, а также как это зависит от поколения и пользовательских привычек.

Смартфонная паника

Новый опрос показал: большинство пользователей смартфонов начинают испытывать тревогу, когда уровень заряда падает до 38%. Особенно велико это ощущение, когда розетки или павербанк где-то далеко, а индикатор аккумулятора стремительно приближается к нулю, сообщает 24 Канал со ссылкой на Talker Research.

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В опросе приняли участие 2 000 американцев. Хотя отметка в 38% является средним показателем по всем респондентам, оказалось, что существует разница между поколениями. Например, зумеры начинают беспокоиться уже на уровне 44% заряда – они являются самыми чувствительными к этому вопросу.

Несмотря на это, многие люди сохраняют спокойствие даже тогда, когда аккумулятор почти на нуле:

Около 34% респондентов признались, что без проблем ждут, пока батарея разрядится до 20%, прежде чем ставить смартфон на зарядку.

А 13% - настоящие экстремалы - не паникуют, даже когда заряд опускается ниже 10%.

Интересно, что 24% опрошенных предпочитают заряжать телефон еще до того, как он опустится ниже 50%. Хоть некоторые считают такую привычку вредной, эксперты отмечают: регулярное поддержание среднего уровня заряда способствует более долгому сроку службы батареи.

Бэби-бумеры (чаще всего определяют как лиц, рожденных между 1946 и 1964 годами) оказались самыми спокойными – большинство из них начинает искать зарядку только тогда, когда аккумулятор опускается до 34%.

Еще один фактор, который влияет на решение заряжать телефон – способ отображения заряда. Почти 39% пользователей ориентируются на визуальный индикатор, тогда как 61% обращают внимание именно на точное числовое значение в процентах.