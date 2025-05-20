На китайской космической станции обнаружены неизвестные виды бактерий

На борту китайской космической станции "Тяньгун" исследователи идентифицировали ранее неизвестный вид бактерий. Это открытие является частью программы по изучению микробиома космической станции и имеет важное значение для понимания того, как микроорганизмы адаптируются к космическим условиям, а также для защиты здоровья экипажа во время длительных миссий.

Что известно

При анализе мазков, собранных на одном из модулей китайской космической станции "Тяньгун" в мае 2023 года, ученые обнаружили следы бактерии, которая ранее не встречалась на Земле. Сбор образцов выполнял экипаж миссии "Шэньчжоу-15" в рамках исследований по программе изучения микробиома жилых зон Китайской космической станции. Новый вид бактерии получил название Niallia tiangongensis в честь станции, сообщает 24 Канал со ссылкой на Microbiology Society.

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Исследования, проведенные совместно Shenzhou Space Biotechnology Group и Пекинским институтом систем космических кораблей, указывают, что этот вид имеет характеристики, которые, возможно, позволяют ему выживать в стрессовых условиях на высоте сотен километров над поверхностью Земли. Изучение Niallia tiangongensis и подобных микроорганизмов уже назвали "существенным" для обеспечения здоровья космонавтов и функционирования оборудования во время длительных космических путешествий.

Дальнейшие исследования показали, что микробиом космической станции "Тяньгун" отличается по составу и функциям от микробиома Международной космической станции.

Свойства и адаптация нового вида

Niallia tiangongensis оказалась близкой родственницей известного штамма Niallia circulans. Niallia circulans – это почвенная бактерия, имеющая палочковидную форму. Несколько лет назад ее переклассифицировали в новый род, тогда как раньше она принадлежала к патогенным формам рода Bacillus. Подобно видам Bacillus, Niallia circulans и ее космические родственники способны "упаковывать" свою жизненно важную химию в устойчивые споры, чтобы пережить периоды сильного стресса. Пока неясно, или N. tiangongensis эволюционировала непосредственно на станции, или прибыла туда в форме споры, уже имея свои уникальные черты.

Согласно недавнему анализу генов и функций нового вида, N. tiangongensis имеет уникальную способность расщеплять желатин как источник азота и углерода. Эта особенность пригодится, когда бактерии нужно построить защитный слой биопленки, чтобы спрятаться под ним в сложных условиях. Интересно, что при этом, кажется, она потеряла способность использовать другие энергетически насыщенные вещества, которые ее родственники легко потребляют.

Это открытие не только демонстрирует разнообразие микроорганизмов в роде Niallia, но и показывает, как легко некоторые разновидности бактерий могут поселяться в человеческих орбитальных средах обитания.

Значение для будущих миссий

Исследования показали, что микроорганизмы способны выживать в условиях, которые мы бы считали стерильными. Например, обследование "чистых комнат" NASA, которые использовались для подготовки миссии Mars Phoenix, выявило десятки штаммов микробов, принадлежащих к 26 новым видам. Недавнее исследование этих новых бактерий выявило, что их удивительная способность выживать в экстремальных условиях объясняется генами, связанными с восстановлением ДНК и устойчивостью к уровням веществ, которые были бы токсичными для других микробов.

Потенциальные риски

"Знать своего врага" является важным шагом. Поскольку мы не можем полностью предотвратить их существование или способность адаптироваться, жизненно важно уметь предвидеть, как микробы будут приспосабливаться к жизни в космосе.

На данный момент еще не определено, представляет ли Niallia tiangongensis какую-то угрозу для здоровья космонавтов на станции "Тяньгун". Однако, учитывая то, что ее близкий родственник может вызвать сепсис у пациентов с ослабленным иммунитетом, а также на недавно обнаруженную способность расщеплять желатин, потенциальные проблемы со здоровьем, вызванные этим и другими космическими микробами, является серьезным вопросом.

В условиях подготовки миссий на Луну и далее, чрезвычайно важно знать, насколько "крошечные пассажиры", которые разделяют с нами космос, могут быть приспособлены к жизни вдали от дома.