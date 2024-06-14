На Марсе обнаружили по меньшей мере 150 000 тонн воды: где она и в каком состоянии
Источник:EurekAlert
Ученые, исследующие Марс, нашли замерзшую воду там, где не ожидали ее увидеть. Они называют довольно значительное количество в 150 тысяч тонн, но даже если мы когда-то построим на Марсе колонию, получить эту воду будет не так просто.
Очень много воды
Лед нашли на вершинах гигантских экваториальных вулканов. Наличие его в этом регионе противоречит предыдущим представлениям ученых о распространении воды на Марсе.
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Сначала ученые заметили тонкий слой инея на вершинах вулканов в регионе Тарсис – одних из крупнейших гор в Солнечной системе, которые втрое превышают высоту Эвереста. В холодные месяцы этот иней может состоять из 150 000 тонн воды, что эквивалентно 60 олимпийским бассейнам.
Мы считали невозможным образование инея вокруг экватора Марса, поскольку сочетание солнечного света и разреженной атмосферы удерживает температуру в течение дня относительно высокой как на поверхности, так и на вершине горы - в отличие от того, что мы видим на Земле, где можно было бы ожидать увидеть ледяные вершины,
– сказал ведущий автор исследования Адомас Валантинас, научный сотрудник Университета Брауна.
Ученые обнаружили, что изморозь конденсируется на вершинах гор каждую ночь, а затем испаряется под лучами утреннего солнца.Это открытие может иметь решающее значение для моделирования существования воды на Марсе, что может помочь в будущих исследовательских миссиях человека.
Впервые изморозь заметил орбитальный зонд Trace Gas Orbiter (TGO) Европейского космического агентства, который рано утром сделал цветные снимки с высоким разрешением. Проанализировав 30 000 изображений, сделанных зондом, исследователи подтвердили существование инея.
"То, что мы видим, может быть остатком древнего климатического цикла на современном Марсе, когда на этих вулканах в прошлом выпадали осадки и, возможно, даже снег", – сказал Валантинас.
Конечно, напрямую собрать эту воду не удастся. Если представить, что мы таки доберемся до Марса и основать там колонию, то есть две проблемы:
- Во-первых, располагать колонию на горе не имеет смысла. Ученые собираются сделать это в лавовых трубах на ровной поверхности – дырах в коре Марса, образовавшихся в результате древних извержений и теперь могут блокировать вредное излучение благодаря естественной толщине породы.
- Во-вторых, ночью эта вода кристаллизуется в виде тонкого слоя на большой территории, поэтому собрать ее можно будет разве что вместе с пылью. Днем она испаряется. Однако тот факт, что ночью вода снова выпадает льдом на поверхность, говорит о том, что влага задерживается в одном и том же регионе. Это означает, что мы можем собирать ее из воздуха с помощью процесса конденсирования, как это делают в пустынях и других регионах с проблемами доступа к чистой питьевой воде.