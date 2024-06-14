На Марсе обнаружили по меньшей мере 150 000 тонн воды: где она и в каком состоянии

Ученые, исследующие Марс, нашли замерзшую воду там, где не ожидали ее увидеть. Они называют довольно значительное количество в 150 тысяч тонн, но даже если мы когда-то построим на Марсе колонию, получить эту воду будет не так просто.

Очень много воды

Лед нашли на вершинах гигантских экваториальных вулканов. Наличие его в этом регионе противоречит предыдущим представлениям ученых о распространении воды на Марсе.

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Сначала ученые заметили тонкий слой инея на вершинах вулканов в регионе Тарсис – одних из крупнейших гор в Солнечной системе, которые втрое превышают высоту Эвереста. В холодные месяцы этот иней может состоять из 150 000 тонн воды, что эквивалентно 60 олимпийским бассейнам.

Мы считали невозможным образование инея вокруг экватора Марса, поскольку сочетание солнечного света и разреженной атмосферы удерживает температуру в течение дня относительно высокой как на поверхности, так и на вершине горы - в отличие от того, что мы видим на Земле, где можно было бы ожидать увидеть ледяные вершины,

– сказал ведущий автор исследования Адомас Валантинас, научный сотрудник Университета Брауна.

Ученые обнаружили, что изморозь конденсируется на вершинах гор каждую ночь, а затем испаряется под лучами утреннего солнца.

Это открытие может иметь решающее значение для моделирования существования воды на Марсе, что может помочь в будущих исследовательских миссиях человека.

Впервые изморозь заметил орбитальный зонд Trace Gas Orbiter (TGO) Европейского космического агентства, который рано утром сделал цветные снимки с высоким разрешением. Проанализировав 30 000 изображений, сделанных зондом, исследователи подтвердили существование инея.

"То, что мы видим, может быть остатком древнего климатического цикла на современном Марсе, когда на этих вулканах в прошлом выпадали осадки и, возможно, даже снег", – сказал Валантинас.

Конечно, напрямую собрать эту воду не удастся. Если представить, что мы таки доберемся до Марса и основать там колонию, то есть две проблемы: