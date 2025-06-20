На небе появилась новая звезда благодаря взрыву сверхновой в нашей галактике

В июне астрономы зафиксировали мощный звездный взрыв в Млечном Пути, который вызвал появление новой яркой точки на небе. Эту сверхновую можно увидеть невооруженным глазом в Северном полушарии.

Сверхновая V462 Lupi стала видимой на Земле

В созвездии Волка зафиксирована сверхновая звезда, которая временно стала одной из самых ярких точек ночного неба. Астрономы назвали ее V462 Lupi. Вспышка, вызванная звездным взрывом, стала настолько мощной, что звезда увеличила свою яркость в 4 миллиона раз – ее видно даже без телескопа, сообщает 24 Канал со ссылкой на LiveScience.

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12 июня астрономы из обсерватории сверхновых в Университете штата Огайо (All-Sky Automated Survey for Supernovae) впервые заметили новое светило, что тогда имело звездную величину +8,7. На тот момент оно было слишком тусклым, чтобы его можно было увидеть невооруженным глазом. Однако уже через несколько дней яркость V462 Lupi продолжила расти, и 18 июня звезда достигла звездной величины +5,7 – этого достаточно, чтобы быть заметной для человеческого глаза без оптических приборов.

Обратите внимание: в астрономии меньшее число означает большую яркость объекта. Таким образом +5,7 является более ярким показателем, чем +8,7.

В течение первых дней после обнаружения объект имел несколько временных названий, среди которых AT 2025nlr, ASASSN-25cm и N Lup 2025. Окончательное подтверждение природы явления предоставил астроном Юсуке Тампо, который проанализировал свет от объекта и пришел к выводу, что это классическая сверхновая – тип звездного взрыва, который возникает в двойных звездных системах. В таких системах белый карлик накапливает материю от своей звезды-партнера, и когда давление достигает критического предела – происходит взрыв.



Где искать новую звезду V462 Lupi / Фото IAU/Wikimedia

Где и когда видно новую звезду

Хотя созвездие Волка расположено в южной части неба, сверхновую V462 Lupi удалось увидеть и в Северном полушарии – в частности, ее фиксировали от 33 до 47 градуса северной широты. Украина расположена от 44 до 52 градуса. Это означает, что звезду можно наблюдать от Севастополя до Кривого Рога и Запорожья.

Лучше всего звезду наблюдать сразу после захода Солнца, низко над южным горизонтом.

Ожидается, что в ближайшие дни звезда может стать еще ярче, однако впоследствии свет начнет тускнеть. Поэтому для точного наблюдения лучше использовать телескоп или бинокль, особенно если вы находитесь в более северных широтах.

Классические сверхновые, которые видны невооруженным глазом, случаются редко. И даже тогда их яркость часто граничит с порогом, который может уловить человеческий глаз. Некоторые подобные явления являются повторяющимися. Например, звезда T Coronae Borealis возвращается на небосвод примерно каждые 80 лет – ее как раз ожидают в ближайшие месяцы. Однако с V462 Lupi ситуация другая – это ее первое известное появление, поэтому пока неясно, появится ли она снова и когда именно это может произойти.